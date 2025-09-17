Ένας απολαυστικός κορμός σοκολάτας με μπανάνα και φουντούκια είναι η πρόταση του Δημήτρη Σκαρμούτσου στην εκπομπή «Buongiorno».

Ο γνωστός σεφ ετοιμάζει ένα γλυκό γεμάτο γεύση και αρώματα, ιδανικό για κάθε περίσταση.

Η συνταγή αυτή αποτελεί μια μοντέρνα εκδοχή του παραδοσιακού «μωσαϊκού», με την μπανάνα να δίνει φυσική γλυκύτητα και τα φουντούκια τραγανή υφή, που δένει ιδανικά με τη σοκολάτα.

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τη συνταγή και απολαύστε ένα γλυκό που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.