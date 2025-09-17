Με το πέρας του δεύτερου γύρου επαφών που θα έχει αυτήν τη φορά στην Αθήνα, το μεσημέρι (13.00) ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Αλ Μπαούρ, ξεκινά – εκτός απροόπτου – και η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων Ελλάδας και δυτικής Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Όπως είχε γίνει σαφές και σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το σημαντικότερο που αναμένεται να προκύψει από το σημερινό ραντεβού Γεραπετρίτη – Αλ Μπαούρ είναι ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος προκειμένου οι δύο ομάδες – με την ΥΦΥΠΕΞ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επικεφαλής του ελληνικού τεχνικού κλιμακίου – να ξεκινήσουν τις διερευνητικές συζητήσεις με στόχο τη συμφωνία για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ενώ παράλληλα θα προχωρά – καλώς εχόντων των πραγμάτων – και η διαδικασία της πολιτικής λύσης για την de facto διχασμένη χώρα.

Στο παρά ένα, ωστόσο, της συνάντησης του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της δυτικής Λιβύης, κι ενώ οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της γειτονικής χώρας είχαν αντιμετωπιστεί σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, τα τελευταία τρία 24ωρα σημείωσαν αιφνιδίως κατακόρυφη αύξηση, με το θέμα να τίθεται σήμερα επί τάπητος στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δύο ώρες ακριβώς πριν την επίσκεψη Αλ Μπαούρ, την οποία ο ίδιος ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε προσφάτως χαρακτηρίσει (ΣΚΑΙ 100,3) «σημαντική».

Η ανάγνωση που κάνουν στην ελληνική πλευρά για την τόσο απότομη αύξηση στους αριθμούς των μεταναστών που φτάνουν από τη Λιβύη σε Κρήτη και Γαύδο τις τελευταίες ώρες εμπεριέχει τον παράγοντα “Chevron” και την Άγκυρα, η οποία χρησιμοποιεί τις εν λόγω ροές ως μοχλό πίεσης εκ νέου, προκειμένο να υπενθυμίσει την ύπαρξή της (αλλά και τις αξιώσεις της μέσω Λιβύης και παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου) στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Ναι στον διάλογο, ναι στο πνεύμα διαβούλευσης, όχι σε υποχωρήσεις», είχε τονίσει προ ημερών ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, υπογραμμίζοντας πως «είναι εκπεφρασμένη η βούληση της κυβέρνησης στη δυτική Λιβύη να ξεκινήσουν οι συζητήσεις» για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ως απόρροια του γεγονότος πως πρόκειται για δύο γειτονικές χώρες.

Στη ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας της 3ης Σεπτεμβρίου προς τον ΟΗΕ, η οποία απαντούσε σε εκείνη της Λιβύης της 27ης Μαϊου, η Αθήνα απέρριψε εξαρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο ενώ, ταυτόχρονα, επεσήμανε για ακόμη μια φορά πως Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι γειτονικές χώρες και άρα δεν μπορούν να συνάπτουν συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

Στη δε επιστολή της – η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών στις 12 Σεπτεμβρίου – η Αθήνα επανέλαβε την πρόσκλησή της προς τη Λιβύη για διάλογο επί των αρχών του Διεθνούς Δικαίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, καταρρίπτοντας τα όσα ισχυριζόταν η λιβυκή επιστολή της 27ης Μαϊου για τη μέση γραμμή, η οποία κατ΄ουσίαν επαναλάμβανε τις γνωστές τουρκικές θέσεις που αγνοούν τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Η σημερινή συνάντηση Γεραπετρίτη – Αλ Μπαούρ, κατά την οποία θα τεθούν σίγουρα τα ζητήματα θαλασσίων ζωνών, με την Ελλάδα να προσπαθεί σταθερά το τελευταίο διάστημα να αναπτύξει τις σχέσεις της και με τις δύο πλευρές, θα εκπέμψει τα πρώτα σήματα ως προς το κατά πού βαδίζει η ελληνο-λιβυκή σχέση και η διπλωματική επαναπροσέγγιση που υλοποιεί η Αθήνα με Τρίπολη και Βεγγάζη από το καλοκαίρι.

Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά και τα όσα δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος – ενόψει και της επικείμενης συνάντησής του με τον Έλληνα πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη την επόμενη βδομάδα.

Η προσδοκία που εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από την Ντόχα για κύρωση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου και από την ανατολική Λιβύη προσκρούει προσώρας στα όσα συζητήθηκαν μεταξύ του Έλληνα ΥΠΕΞ και του υιού Χαφτάρ στην Αθήνα, όπου δόθηκε η αίσθηση ότι δεν θα προχωρήσει η Βεγγάζη για την ώρα σε μια τέτοια κίνηση.

Δεν αποκλείεται πάντως, όπως είχε συμβεί και με τον Μπελκάσεμ Χαφτάρ, να περάσει και ο Ταχέρ Αλ – Μπαούρ για μια σύντομη επίσκεψη και από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η Αθήνα επιδιώκει, όπως έχει κάνει σαφές, συζητήσεις στο υψηλότερο επίπεδο με τις ηγεσίες και των δύο πλευρών.