Για μία σειρά θεμάτων μίλησε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμός Σκάι 100.3 ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ειδικότερα ερωτηθείς για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι «ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η μέρα, δεν θα είναι εθιμοτυπική»

Για τα ελληνοτουρκικά είπε «ναι στον διάλογο, όχι σε υποχωρήσεις. Εάν η Τουρκία πιστεύει ότι υπάρχει διάσταση ως προς το ζήτημα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, υπάρχει πάντα ο δρόμος της Χάγης».

Για Τουρκία και Λιβύη σημείωσε ότι «δεν θα πτοηθούμε από τις αξιώσεις που εγείρει η Τουρκία και η Λιβύη. Δεν πιστεύουμε ότι θα προκληθούν κρίσεις από αυτά».

Σχετικά με την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών είπε: «Θα έχουμε πάρα πολύ άμεσα την επανέναρξη των συζητήσεων με τη Λιβύη, στο αμέσως επόμενο διάστημα. Βάσιμη υπόθεση ως προς τον χρόνο επανέναρξης των συζητήσεων ο μήνας Οκτώβριος. Είναι εκπεφρασμένη η πρόθεση από πλευράς Τρίπολης για την επανέναρξη των συζητήσεων με Ελλάδα».

Για Σαμαρά και τις «γέφυρες» που έριξε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ υπογράμμισε ότι «σέβομαι ιδιαιτέρως τον κύριο Σαμαρά. Έχει μια διαφορετική προσέγγιση με τα ελληνοτουρκικά».