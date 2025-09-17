Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της Πολιτικής Προστασίας αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Υπουργείων σε ζητήματα εκπαίδευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα διατεθούν 120 οικίσκοι από τις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας στη Νέα Μάκρη, για πρώτη φορά, για τη φιλοξενία 120 στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, για την περίοδο, από τέλος Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Πρόκειται μία κίνηση ελάχιστης αναγνώρισης της προσφοράς προς το προσωπικό και τις οικογένειες του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πρωτοβουλία αυτή θα εφαρμοστεί πιλοτικά φέτος, σηματοδοτώντας μια νέα πρακτική στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ενδυνάμωσης των δεσμών συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων.

Κατά τη συνάντηση των δύο Υπουργών, συμφωνήθηκε η εισαγωγή επιμορφωτικού εγχειριδίου που θα απευθύνεται σε μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τους κινδύνους φυσικών καταστροφών, όπως οι σεισμοί, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες. Το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο πρόληψης και εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον, ενισχύοντας την καλλιέργεια κουλτούρας ετοιμότητας από νεαρή ηλικία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση για συνέχιση και ενίσχυση των πρωτοβουλιών που ενώνουν την Παιδεία με την Πολιτική Προστασία.