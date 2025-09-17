Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στην Πέλλα, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας συνελήφθη για βάναυση κακοποίηση ζώου. Ο 73χρονος, σύμφωνα με μαρτυρία παρευρισκομένου, «πέταξε με δύναμη στο οδόστρωμα μια γάτα την οποία κρατούσε στο χέρι του», τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Σύλληψη και αυστηρή δίωξη

Η πράξη δεν έμεινε ατιμώρητη καθώς, έπειτα από καταγγελία, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη. Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε πως η γάτα δεν ανήκε στον δράστη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων, και ήδη έχει οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της προστασίας των ζώων και της ενημέρωσης του κοινού για τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα τονίζει τον ρόλο των πολιτών στην καταγγελία παρόμοιων περιστατικών κακοποίησης.