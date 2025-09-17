Ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής ασφάλισης πραγματοποιήθηκε χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2025, με την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας DASHBOARD-myEFKΑ.
Το νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ συγκεντρώνει σε μια ενιαία, εύχρηστη και ασφαλή πλατφόρμα όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για τον πολίτη, προσφέροντας διαφάνεια, ταχύτητα και απλοποίηση διαδικασιών.
Νέα πλατφόρμα
Dashboard του Πολίτη και myEFKA
- Άμεση πρόσβαση στον ασφαλιστικό τους βίο
- Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των υποβληθέντων αιτημάτων
- Άμεση έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
- Απλούστευση διαδικασιών για την υποβολή αιτημάτων για επιδόματα, παροχές
- Παρακολούθηση των εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών και εξόφληση μέσω IRIS
- Άμεση πρόσβαση σε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων
- Άμεση πρόσβαση σε στοιχεία αναπηρίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο