Η Google, ένας από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίως, ανακοίνωσε μια σημαντική επένδυση ύψους 5 δισεκατομμυρίων στερλινών (περίπου 5,78 δισεκατομμύρια ευρώ) που θα υλοποιηθεί στην Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Η επένδυση αυτή εστιάζει κυρίως στη δημιουργία κέντρων δεδομένων και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τη θέση της χώρας ως κέντρο καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, ενώ πραγματοποιείται λίγο πριν από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το εν λόγω ποσό προορίζεται για τη χρηματοδότηση έργων επενδύσεων, έρευνας και ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε τομείς αιχμής, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Google DeepMind. Με αυτόν τον τρόπο, η Google ενδυναμώνει έμπρακτα την παρουσία της στη χώρα ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δυναμική του τομέα της τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο.

Άνοιγμα νέου κέντρου δεδομένων στο βόρειο Λονδίνο

Σημαντικό κομμάτι της νέας πρωτοβουλίας αφορά το άνοιγμα ενός σύγχρονου κέντρου δεδομένων στο Γουόλθαμ Κρος, βόρεια του Λονδίνου – ένα έργο για το οποίο είχε ήδη διατεθεί το περασμένο έτος το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (850 εκατ. ευρώ). Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της Google, η χρηματοδότηση που ανακοίνωσε σήμερα θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του για το ψηφιακό μέλλον της χώρας.

Επενδυτική κινητικότητα ενόψει της επίσημης επίσκεψης Τραμπ

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια δεύτερη επίσημη επίσκεψη, μετά την πρώτη του παρουσία το 2019. Η επίσκεψη πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη, με τον Πρόεδρο Τραμπ να συνοδεύεται από κορυφαίους επιχειρηματίες της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

Στο πλαίσιο αυτής της διήμερης επίσκεψης αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις, όπως νέες επενδύσεις αλλά και η υπογραφή τεχνολογικής συμφωνίας με το Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας τις στενές διατλαντικές σχέσεις και τις κοινές προοπτικές ανάπτυξης ανάμεσα στα δύο κράτη.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή, η βρετανική κυβέρνηση γνωστοποίησε επενδύσεις άνω του ενός δισεκατομμυρίου λιρών στη χώρα από μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, γεγονός που ενισχύει το επενδυτικό κλίμα ενόψει της άφιξης του αμερικανού προέδρου.

Νέα κεφάλαια στην πυρηνική καινοτομία

Επιπλέον, χθες, Δευτέρα, ανακοινώθηκε η επικείμενη υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Λονδίνου και της Ουάσινγκτον, που θα απλουστεύει και θα επισπεύδει τις διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης πυρηνικών προγραμμάτων στα δύο κράτη. Το πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας φέρει τον τίτλο «Ατλαντική Σύμπραξη για Προηγμένη Πυρηνική Ενέργεια» (Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy) και αναμένεται να επισφραγιστεί επισήμως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Τραμπ.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η βρετανική κυβέρνηση έχει ενισχύσει τις προσπάθειές της για ενεργειακή ανεξαρτησία από τους υδρογονάνθρακες και έχει αναδείξει την πυρηνική ενέργεια ως μία από τις στρατηγικές της προτεραιότητες.