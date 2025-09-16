Ένας 44χρονος γιατρός στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος άφησε ασθενή μόνο του πάνω στο χειρουργικό τραπέζι για να συνευρεθεί ερωτικά με νοσηλεύτρια σε διπλανό χειρουργείο, κρίθηκε ικανός να συνεχίσει την ιατρική του καριέρα.

Ο αναισθησιολόγος Σουχάιλ Αντζούμ, πατέρας τριών παιδιών και παντρεμένος, πιάστηκε επ’ αυτοφώρω σε σεξουαλική πράξη με νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Tameside, το 2023. Τους εντόπισε άλλη νοσηλεύτρια, η οποία τους είδε σε «επιλήψιμη στάση», με τον γιατρό να δένει το παντελόνι του και τη συνάδελφό του να είναι γυμνή.

Το πειθαρχικό συμβούλιο έκρινε τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη» και «κατάφωρη παραβίαση του ιατρικού καθήκοντος», αλλά αποφάσισε πως το περιστατικό δεν αποτελεί επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και ότι ο κίνδυνος να επαναληφθεί είναι εξαιρετικά χαμηλός. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να παραμείνει στο ιατρικό του μητρώο απλώς μια γραπτή προειδοποίηση διάρκειας δύο ετών. Το συμβούλιο έκρινε ότι η επαγγελματική του ικανότητα δεν έχει ουσιαστικά πληγεί.

Το συμβάν έλαβε χώρα ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη λαπαροσκοπική επέμβαση αφαίρεσης χοληδόχου κύστης. Ο Δρ Αντζούμ ζήτησε «διάλειμμα» από τους συναδέλφους του και έφυγε από το χειρουργείο, γνωρίζοντας, όπως παραδέχτηκε, ότι η νοσηλεύτρια με την οποία διατηρούσε σχέση θα ήταν σε κοντινό χώρο. Άλλη νοσηλεύτρια, που μπήκε σε διπλανό χειρουργείο για να προετοιμάσει εξοπλισμό, βρήκε το ζευγάρι σε ερωτική πράξη, εν ώρα υπηρεσίας.

Ο Δρ Αντζούμ παραδέχτηκε πλήρως το περιστατικό και μίλησε για μια περίοδο έντονης προσωπικής και οικογενειακής πίεσης, όπου – όπως είπε – δεν είχε συναισθηματική σύνδεση με τη σύζυγό του. «Ήταν το χαμηλότερο σημείο της καριέρας μου», δήλωσε στο συμβούλιο. «Αισθάνομαι ντροπή και ενοχή. Αναγνωρίζω τη σοβαρότητα της πράξης μου. Ήταν ένα μεμονωμένο, σοβαρό λάθος, που δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Έχω μόνο τον εαυτό μου να κατηγορώ.»

Η πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου, Ρεμπέκα Μίλερ, ανέφερε ότι ο γιατρός παραβίασε κατάφωρα τον επαγγελματικό του ρόλο και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός ασθενή, προτάσσοντας τα προσωπικά του συμφέροντα. Παρ’ όλα αυτά, το συμβούλιο εκτίμησε ότι δεν υπήρξε σωματική βλάβη στον ασθενή, ενώ αναγνώρισε τη «γνήσια μεταμέλεια» του γιατρού, ο οποίος ήταν ειλικρινής και συνεργάσιμος. Η προειδοποίηση θα παραμείνει στο μητρώο του για δύο χρόνια, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια εμπιστοσύνη προς το ιατρικό επάγγελμα και να λειτουργήσει αποτρεπτικά για παρόμοιες περιπτώσεις.

Ο Δρ Αντζούμ αποφοίτησε από ιατρική σχολή στο Λαχόρη το 2004 και μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2011, όπου εργάστηκε σε διάφορα νοσοκομεία, ανάμεσά τους σε Μπρίστολ, Μίλτον Κινς και Ντάρτφορντ. Από το 2015 εργάστηκε στο Tameside και στη συνέχεια στο Λίβερπουλ, πριν επιστρέψει στο Πακιστάν το 2024. Έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει και πάλι στο NHS.

Πηγή: Daily Mail