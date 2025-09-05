Σε ποινή φυλάκισης καταδικάστηκε ένας 49χρονος χειρουργός, ο οποίος προκάλεσε σκόπιμα βλάβη στα κάτω άκρα του μέχρι να απαιτείται ο ακρωτηριασμός τους, προκειμένου να ικανοποιήσει μια βαθιά σεξουαλική του εμμονή, και στη συνέχεια διεκδίκησε σχεδόν μισό εκατομμύριο λίρες μέσω ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Ο αγγειοχειρουργός Νιλ Χόπερ καταδικάστηκε σε 32 μήνες κάθειρξη, καθώς παραδέχθηκε την ενοχή του για δύο περιπτώσεις απάτης μέσω ψευδών δηλώσεων. Οι εν λόγω υποθέσεις σχετίζονται με αιτήματα αποζημίωσης που υπέβαλε, στα οποία ισχυριζόταν πως οι ακρωτηριασμοί οφείλονταν σε σηψαιμία και όχι σε αυτοπροκληθέντα τραύματα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Χόπερ ομολόγησε επίσης την ενοχή του για τρεις κατηγορίες κατοχής ακραίας πορνογραφίας, συμπεριλαμβανομένου υλικού από τον ιστότοπο EunuchMaker. Αρκετοί από τους πρώην ασθενείς του έχουν ήδη ζητήσει νομική καθοδήγηση, εκφράζοντας ανησυχίες για την αναγκαιότητα των ιατρικών πράξεων στις οποίες είχαν υποβληθεί.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας την Πέμπτη στο δικαστήριο Truro Crown, έγινε γνωστό πως η ταυτότητα του Χόπερ αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο των ερευνών για τον Marius Gustavson — τον διαχειριστή του EunuchMaker. Ο Gustavson είχε καταδικαστεί σε ισόβια το προηγούμενο έτος στο Old Bailey, με τουλάχιστον 22 χρόνια φυλάκισης, καθώς φέρεται να ηγείτο δικτύου που πραγματοποιούσε επεμβάσεις σωματικής τροποποίησης, όπως ευνουχισμούς και αφαίρεση γεννητικών οργάνων, ακόμη και σε ανήλικους 16 ετών.

Ο Χόπερ εργαζόταν στα νοσοκομεία της Βασιλικής Κορνουάλης από το 2013 έως τον Μάρτιο του 2023, όταν και τέθηκε σε αργία μετά τη σύλληψή του. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το όνομά του απενεργοποιήθηκε προσωρινά από το ιατρικό μητρώο, ενώ το δικαστήριο ενημερώθηκε πως η σύζυγός του έχει κινήσει διαδικασίες διαζυγίου. Σε επίσημη ανακοίνωση, ο οργανισμός NHS Trust επισήμανε ότι «οι ποινικές κατηγορίες εναντίον του δεν σχετίζονταν με την επαγγελματική του πρακτική», προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποδηλώνουν κίνδυνο για τους ασθενείς.»

Ωστόσο, αρκετοί πρώην ασθενείς του, ανάμεσά τους και άτομα που υποβλήθηκαν σε ακρωτηριασμούς, έχουν επικοινωνήσει με τη νομική εταιρεία Enable Law, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τις θεραπείες που τους χορηγήθηκαν. Ο Χόπερ υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες Aviva και Old Mutual Health, ισχυριζόμενος ότι τα πόδια του «είχαν ακρωτηριαστεί λόγω ασθένειας και όχι λόγω αυτοτραυματισμού.»

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, τον Απρίλιο του 2019, ο Χόπερ κατέφυγε στη χρήση ξηρού πάγου για να παγώσει τα άκρα του σε τέτοιο σημείο που κρίθηκαν μη βιώσιμα και χρειάστηκε να ακρωτηριαστούν. Η πράξη αυτή, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε ως κίνητρο ένα βαθύ, χρόνια εδραιωμένο σεξουαλικό ενδιαφέρον. Κατόπιν των ακρωτηριασμών, κατέθεσε αιτήματα αποζημίωσης και έλαβε συνολικά 466.653,81 λίρες. Με τα χρήματα αυτά φέρεται να αγόρασε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, τζακούζι, ξυλόσομπα και να προχώρησε σε ανακαινίσεις.

Παράλληλα, ο Χόπερ είχε μιλήσει δημόσια για τους ακρωτηριασμούς του το 2023, τόσο σε συνεντεύξεις στο BBC όσο και σε ντοκιμαντέρ του καναλιού S4C στην ουαλική γλώσσα. Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι «απολάμβανε την προσοχή» που του έδινε η δημοσιότητα. Το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (General Medical Council) του επέβαλε περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος τον Απρίλιο του 2023, ενώ από τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς παραμένει σε αναστολή από το ιατρικό μητρώο.

Σε σχετική δήλωσή του μετά την απαγγελία των κατηγοριών, εκπρόσωπος του NHS trust ανέφερε: «Οι κατηγορίες δεν σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά του γιατρού Χόπερ και δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποδηλώνουν οποιονδήποτε κίνδυνο για τους ασθενείς. Ο κ. Χόπερ εργάστηκε στα νοσοκομεία της Βασιλικής Κορνουάλης από το 2013 έως ότου τέθηκε σε αργία τον Μάρτιο του 2023, μετά την αρχική του σύλληψη.»