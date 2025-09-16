Ώρα «τελικού», για τον Μίλτο Τεντόγλου!

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο και του Παρισιού, αναζητά το 13ο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση!

Το μεσημέρι της Τετάρτης (17/09) στις 14:45 ώρα Ελλάδος, θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Τηλεοπτική κάλυψη από τις συχνότητες της ΕΡΤ και συγκεκριμένα την ΕΡΤ2. Παράλληλα, στο ERT Sports, της ψηφιακή πλατφόρμας ERTFLIX, θα προβληθεί ζωντάνα και αποκλειστικά όλες οι προσπάθειες των αθλητών στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Ο προκριματικός, ήταν μια… χαλαρή προπόνηση για τον 27χρονο άλτη!

Ο Τεντόγλου, εξασφάλισε από το πρώτο του άλμα την πρόκριση, καθώς πήδηξε στα 8 μέτρα και 17 εκατοστά. Έτσι, ξεπέρασε το όριο πρόκρισης (8.15μ.). Αυτός ήταν και ο στόχος του, καθώς λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που είχε αντιμετωπίσει τον προηγούμενο καιρό, δεν ήθελε να επιβαρύνει το σώμα του με περισσότερα άλματα.

Στο μεγάλο τελικό της Τετάρτης (17/09, 14:45), έχει το μυαλό του και τα μάτια του, μόνο στην πρώτη θέση του βάθρου!

Σίγουρα, το έργο του δεν θα είναι εύκολο, με τον ανταγωνισμό να έχει αυξηθεί ιδιαίτερα.

Ωστόσο, ο Έλληνας Πρωταθλητής, το έχει ξανακάνει και… γνωρίζει τον τρόπο για να πετύχει!

When Miltiadis Tentoglou became 𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵 in 2023🥇 The Greek has won 𝑨𝑳𝑳 major long jump titles! 👏👏👏 pic.twitter.com/gGihCVRvBF — TNT Sports (@tntsports) August 24, 2025

Η δωδεκάδα του τελικού

1. Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.28μ.

2.Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 8.21μ.

3.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.17μ.

4.Νικολάι Γουίλιαμς (Τζαμάικα) 8,15μ.

5.Χάουμε Γκουέρα (Ισπανία) 8.13μ.

6.Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 8.11μ.

7.Μπόζινταε Σαραμπούκοφ (Βουλγαρία) 8,10μ.

8.Γιουχάο Σι (Κίνα) 8,08μ.

9.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8,07μ.

10.Άιζακ Γκράιμς (ΗΠΑ) 8,04μ.

11.Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 7,99μ.

12.Μίνγκουμ Ζανγκ (Κίνα) 7,98μ.