Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ένας από τους πιο γοητευτικούς και ταλαντούχους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη γεμάτη θρυλικούς ρόλους και εμβληματικές ταινίες. Από ατίθασους ήρωες μέχρι ιδεαλιστές δημοσιογράφους, ο Ρέντφορντ δεν ενσάρκωσε απλώς χαρακτήρες – τους σμίλευσε με αυθεντικότητα, στιλ και ουσία. Παρακάτω, θυμόμαστε πέντε από τις καλύτερες στιγμές του στη μεγάλη οθόνη.

The Sting – Ο Ρέντφορντ, ο απατεώνας

IMDb: 8.3/10 | Είδος: Κωμική περιπέτεια, απάτη

Χρονιά έκδοσης 1973

Διαδραματίζεται στο Σικάγο του 1936, η The Sting είναι ένα αριστοτεχνικά στημένο caper film, όπου δύο επαγγελματίες απατεώνες —ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Πολ Νιούμαν— στήνουν μια περίπλοκη απάτη για να ξεγελάσουν έναν αδίστακτο μαφιόζο (Ρόμπερτ Σο).

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Τζορτζ Ρόι Χιλ, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με το δίδυμο Ρέντφορντ –Νιούμαν στο εμβληματικό Butch Cassidy and the Sundance Kid. Με εξαιρετικό σενάριο, νοσταλγική ατμόσφαιρα και αίσθηση περιπέτειας, η ταινία παραμένει διαχρονικά μία από τις πιο απολαυστικές και καλοδουλεμένες του είδους της.

All the President’s Men

IMDb: 7.9/10 | Είδος: Πολιτικό θρίλερ, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα 1976

Χρονιά έκδοσης 1976

Ο Ρέντφορντ υποδύεται τον Μπομπ Γούντγουορντ, τον δημοσιογράφο που μαζί με τον Καρλ Μπέρνστιν αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, οδηγώντας στην παραίτηση του Αμερικανού προέδρου Νίξον. Η ταινία είναι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο για τη δύναμη της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της δημοκρατίας. Σκηνοθετικά «σφιχτή» και ηθικά φορτισμένη, παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές ταινίες πολιτικού περιεχομένου όλων των εποχών.

Butch Cassidy and the Sundance Kid – Ο Ρέντφορντ στο διεθνές στερέωμα

IMDb: 8.0/10 | Είδος: Γουέστερν, δράση, περιπέτεια

Χρονιά έκδοσης 1969

Η ταινία που «εκτόξευσε» τον Ρέντφορντ στο διεθνές στερέωμα. Ως Σάντανς Κιντ, στο πλευρό του Πολ Νιούμαν (Μπατς Κάσιντι), δημιουργούν ένα από τα πιο αξέχαστα κινηματογραφικά ντουέτα. Με χιούμορ, δράση και μια αίσθηση νοσταλγίας για την Άγρια Δύση, η ταινία δεν είναι απλώς ένα γουέστερν – είναι ένα ανθρώπινο δράμα για τη φιλία, την ελευθερία και το τέλος μιας εποχής.

The Natural

IMDb: 7.4/10 | Είδος: Αθλητικό δράμα, φαντασία

Χρονιά έκδοσης 1984

Σε αυτήν την μυθικής ατμόσφαιρας ταινία, ο Ρέντφορντ ερμηνεύει έναν ξεχασμένο παίκτη του μπέιζμπολ που επιστρέφει θριαμβευτικά για να γράψει ιστορία. Η ταινία ξεχωρίζει για τον ρομαντισμό της, την ονειρική φωτογραφία και τη συναισθηματική ένταση που αποπνέει. Ο Ρέντφορντ φέρνει ένα σχεδόν μυθολογικό μεγαλείο στον ρόλο του Roy Hobbs, δημιουργώντας μια από τις πιο αγαπημένες ταινίες του είδους.

The Candidate – Ο ιδεαλιστής δικηγόρος Ρέντφορντ

IMDb: 7.0/10 | Είδος: Πολιτικό δράμα, σάτιρα

Χρονιά έκδοσης 1972

Ο Μπιλ ΜακΚέι, τον οποίο υποδύεται με εσωτερικότητα ο Ρέντφορντ, είναι ένας ιδεαλιστής δικηγόρος που μπαίνει απρόθυμα στον κόσμο της πολιτικής. Καθώς η προεκλογική του καμπάνια αποκτά ορμή, βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στις αξίες του και στις απαιτήσεις του πολιτικού παιχνιδιού. Η ταινία αναδεικνύει τη σύγκρουση ιδεολογίας και ρεαλισμού, παραμένοντας επίκαιρη μέχρι σήμερα.

Ο Άνδρας Πίσω από τους Ρόλους

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός· υπήρξε και σκηνοθέτης, παραγωγός, ακτιβιστής και ιδρυτής του φεστιβάλ Sundance. Οι επιλογές του στον κινηματογράφο χαρακτηρίζονταν από ποιότητα, κοινωνική συνείδηση και αυθεντικότητα. Οι πέντε ταινίες παραπάνω είναι μόνο η κορυφή μιας σπουδαίας καριέρας, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του παγκόσμιου σινεμά.

Τα πρώτα βήματα του Ρέντφορντ

Ο πρώτος του ρόλος ήρθε το 1958 στην παράσταση Tall Story στο Μπρόντγουεϊ. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε μικρούς ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές όπως The Naked City και Route 66. Το τηλεοπτικό του πρωταγωνιστικό ντεμπούτο έγινε το 1960 στη σειρά Maverick. Ακολούθησαν κι άλλες εμφανίσεις σε σειρές και θεατρικές παραγωγές.