Ο θρύλος του κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του την Τρίτη στο σπίτι του στο Γιούτα, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Η εκπρόσωπος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Σίντι Μπέργκερ, ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός απεβίωσε σήμερα νωρίς το πρωί στο σπίτι του «στο Σάντανς, στα βουνά της Γιούτα, τον τόπο που αγαπούσε, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του».

«Θα μας λείψει πολύ», δήλωσε η Μπέργκερ, προσθέτοντας ότι η οικογένεια ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της.

Ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, ένθερμος υποστηρικτής του ανεξάρτητου κινηματογράφου που προωθούσε μέσω του Sundance Institute, οικολόγος με ακτιβιστική δράση, επί έξι δεκαετίες ενσάρκωνε μια λαμπρή πλευρά της Αμερικής.

Πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες κλασικές ταινίες όπως οι «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), «The Sting» (1973) και «All the President’s Men» (1976).

Γεννημένος στο Λος Άντζελες, άρχισε να εμφανίζεται στη σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 1950, πριν ξεκινήσει την τηλεοπτική του καριέρα το 1960 και κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία War Hunt.

Έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία The Sting το 1973.

Το 1980, έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία Ordinary People, η οποία κέρδισε τέσσερα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των Όσκαρ καλύτερης ταινίας και καλύτερου σκηνοθέτη.

Το 2002, κέρδισε ένα τιμητικό Όσκαρ για το σύνολο της καριέρας του.

Το 1981 ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό Sundance Institute, το οποίο έγινε βασικός πυλώνας στον κόσμο των τεχνών για τα επόμενα χρόνια.

Το 1984, μετέτρεψε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που αντιμετώπιζε δυσκολίες σε αυτό που είναι σήμερα γνωστό ως The Sundance Film Festival, στο Park City της Γιούτα. Ήταν ένα καταφύγιο για τους ανερχόμενους σκηνοθέτες, όπου μπορούσαν να εκφραστούν.

Το φεστιβάλ έγινε επίσης ένας χώρος για την προβολή ντοκιμαντέρ που αφορούσαν σοβαρά θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, καθώς το φεστιβάλ γινόταν όλο και πιο δημοφιλές με την πάροδο των ετών, ο Ρέντφορντ εξέφρασε την αντίθεσή του στην εμπορευματοποίηση της εκδήλωσης.

«Θέλω οι επιθετικοί έμποροι — οι μάρκες βότκας, οι άνθρωποι με τις τσάντες δώρων και οι Paris Hilton — να φύγουν για πάντα», δήλωσε ο Ρέντφορντ σε έναν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του 2012, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Πηγές: Reuters, BBC, Daily Mail