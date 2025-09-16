Η Αργεντινή ανέλαβε μία από τις πιο αυστηρές μεταρρυθμίσεις στην μεταναστευτική της πολιτική, σταματώντας το φαινόμενο που είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια: τον «τουρισμό γέννησης», με πολλές εγκύους Ρωσίδες να ταξιδεύουν στη χώρα για να γεννήσουν και να εξασφαλίσουν διαβατήριο για τα νεογέννητα παιδιά τους. Με δηλώσεις του ο Αργεντινός πρεσβευτής στη Μόσχα, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, επιβεβαίωσε ότι πλέον απαιτείται υποχρεωτική διαμονή δύο ετών για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει υπηκοότητα στην Αργεντινή, αποκλείοντας τη γέννηση ως αυτόματο κλειδί υπηκοότητας.

Το φαινόμενο των εγκύων που ταξιδεύουν για να εγγράψουν τα παιδιά τους ως Αργεντινούς πολίτες είχε γίνει μια αληθινή «βιομηχανία», με εταιρείες να προσφέρουν πακέτα υπηρεσιών έναντι 15.000 δολαρίων, τα οποία περιελάμβαναν ταξίδια, νοσηλεία και διοικητική κάλυψη. Η επιβολή αυστηρών κανόνων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση τέτοιων καταχρήσεων και στην εξασφάλιση αξιοπιστίας του συστήματος πολιτογράφησης.

Οι αρχές ξεκίνησαν επίσης έρευνες και απελάσεις, ακυρώνοντας άδειες παραμονής σε άτομα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και δεν διέμεναν πραγματικά στη χώρα. Η υιοθέτηση αυτών των μέτρων συντελεί σε ένα νέο πλαίσιο ελέγχου για τη μετανάστευση, όπου απαιτούνται έγκυρα έγγραφα, οικονομική επάρκεια και καθαρό ποινικό μητρώο, διασφαλίζοντας πως η πολιτογράφηση θα γίνεται με διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά και κατανόηση, καθώς η χώρα προσπαθεί να προστατευτεί από φαινόμενα που ταλαιπωρούν τα δημόσια συστήματα και αλλοιώνουν την αξία της υπηκοότητας για όσους μένουν και επενδύουν πραγματικά στην κοινότητα. Το μήνυμα είναι σαφές: η πολιτογράφηση στην Αργεντινή θα απονέμεται πλέον σε όσους σέβονται τους νόμους και δεσμεύονται να συμβάλουν στη χώρα, όχι σε όσους αναζητούν εύκολες λύσεις μέσω ταξιδιών γέννησης.

Η απόφαση αυτή, που επιβεβαίωσε ο πρεσβευτής στην Ρωσία, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας, συνιστά μια τομή στο μεταναστευτικό τοπίο της Λατινικής Αμερικής και στέλνει μήνυμα σε όλο τον κόσμο για αυστηροποίηση των προϋποθέσεων πολιτογράφησης και διαμονής.

Τόνισε ότι η απρόσκοπτη μετακίνηση χωρίς βίζα μεταξύ Αργεντινής και Ρωσίας έχει σχεδιαστεί για πολιτιστικές ανταλλαγές και όχι για εκμετάλλευση του συστήματος μέσω ταξιδιών εγκυμοσύνης.

Αυτή η νέα πολιτική συναρτάται και με μεγαλύτερους στόχους προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πραγματικών κατοίκων, του κοινωνικού κράτους και των δομών υγείας, που είχαν υποστεί σημαντικές πιέσεις από τα φαινόμενα μαζικής εξωτερικής εισροής χωρίς επαρκή έλεγχο.

Πηγές αναφέρουν επίσης γεγονότα απαγόρευσης εισόδου σε εγκύους Ρωσίδες που προσπάθησαν να μπουν στη χώρα παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία για τον λόγο του ταξιδιού. Οι αρχές της χώρας έχουν ήδη ακυρώσει άδειες παραμονής που είχαν χορηγηθεί σε Ρώσους που δεν διαμένουν πραγματικά στην Αργεντινή, γεμίζοντας με ανησυχία τη ρωσική πλευρά.

Η Αργεντινή, κλείνοντας αυτή την πόρτα, ετοιμάζεται να ανοίξει νέους δρόμους για πιο δίκαιες και οργανωμένες πολιτικές μετανάστευσης και πολίτης, προσαρμοσμένες στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.