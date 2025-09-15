Σε έντονο κλίμα αντιπαράθεσης κινήθηκε η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, με αφορμή την υποστήριξή της στον υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, Ζοχράν Μαμντάνι, ενόψει των επικείμενων εκλογών στη Νέα Υόρκη. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε ανοιχτά την επιλογή της Χόκουλ να στηρίξει τον Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντάς τον «τάχα μου κομμουνιστή» και αφήνοντας αιχμές για τις πολιτικές της πολιτείας.

Μέσα από ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με αιχμηρό ύφος: «Αυτή είναι μια μάλλον σοκαριστική εξέλιξη και πολύ άσχημα νέα για τη Νέα Υόρκη (…) Η Ουάσινγκτον θα παρακολουθεί πολύ στενά αυτήν την κατάσταση. Δεν υπάρχει λόγος να πετάμε χρήματα!».

Η εκλογική αναμέτρηση της 4ης Νοεμβρίου αναδεικνύεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι για τη Νέα Υόρκη, με τρεις Δημοκρατικούς και έναν Ρεπουμπλικανό υποψήφιο να διεκδικούν την ψήφο των πολιτών. Ο 33χρονος Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται «σοσιαλιστής», προηγείται επί του παρόντος με σημαντική διαφορά στις δημοσκοπήσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό των κομμάτων.

Στο επίκεντρο το κόστος ζωής και οι κοινωνικές πολιτικές

Η αποφασιστική στήριξη της Κάθι Χόκουλ προς τον Μαμντάνι εστιάζει κυρίως στην αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής, ένα ζήτημα που έχει αναδείξει ο υποψήφιος ως βασικό άξονα της εκστρατείας του. Όπως επισήμανε η ίδια, η καταπολέμηση του κόστους διαβίωσης αποτελεί «προτεραιότητά» της, αναφερόμενη παράλληλα σε πρωτοβουλίες όπως η μείωση των φόρων για τη μεσαία τάξη και η δωρεάν διανομή σχολικών γευμάτων σε όλους τους μαθητές. «Αλλά υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», υπογράμμισε η κυβερνήτρια.

Απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση, η Χόκουλ στάθηκε επίσης στο διακύβευμα των εκλογών σε σχέση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ουάσινγκτον, λέγοντας: «Και δεδομένων των απαράδεκτων και καταστροφικών πολιτικών που βγαίνουν κάθε μέρα από την Ουάσινγκτον, πρέπει να ξέρω ότι ο επόμενος δήμαρχος δεν θα είναι κάποιος πρόθυμος να παραδώσει ούτε εκατοστό στον Πρόεδρο Τραμπ».

Σταθερό το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Νέα Υόρκη

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη Νέα Υόρκη παραμένει στενή, καθώς από εκεί κατάγεται και έχει χτίσει μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, ο πρώην πρόεδρος εκτίμησε σχετικά με τον Μαμντάνι: «Φαίνεται ότι θα κερδίσει. Και αυτό είναι μια εξέγερση. Είναι επίσης μια εξέγερση ενάντια σε κακούς υποψηφίους», δίνοντας τον δικό του τόνο στην πολιτική συζήτηση.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση γύρω από τον νυν δήμαρχο, Έρικ Άνταμς, παραμένει ρευστή, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες διαφθοράς και εμφανίζεται αποδυναμωμένος στις δημοσκοπήσεις. Πληροφορίες που μεταδίδουν αρκετά μέσα ενημέρωσης θέλουν τον Άνταμς να ενδέχεται να αποσυρθεί από την κούρσα για ανταμοιβή με κυβερνητική θέση σε ενδεχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, σενάριο που ο ίδιος προς το παρόν διαψεύδει κατηγορηματικά.