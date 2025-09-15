Οι πολωνικές αρχές εντόπισαν και εξουδετέρωσαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία, όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Σε ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας, ανέφερε:

«Μόλις τώρα, η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους εξουδετέρωσε ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια (Parkowa) και το Belweder. Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος».

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Το συμβάν σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την καταγγελλόμενη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, η οποία είχε σημάνει συναγερμό και είχε οδηγήσει στην κινητοποίηση πολωνικών στρατιωτικών δυνάμεων στη νοτιοανατολική πλευρά της χώρας.

Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία για την αναχαίτιση drones

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας πρότεινε στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να εξετάσουν τη δυνατότητα επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στον ουκρανικό εναέριο χώρο, με στόχο την προστασία των πολιτών και των εδαφών της Συμμαχίας από τις επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η πρόταση του Ράντοσλαβ Σικόρσκι ακολουθεί την πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, όπως αναφέρει το CNN.

Περιορισμένο εύρος εφαρμογής

Ο Σικόρσκι, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine, δήλωσε: «Εμείς, ως ΝΑΤΟ και ΕΕ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να πάρει μόνη της η Πολωνία. Μπορεί να ληφθεί μόνο από κοινού με τους συμμάχους της».

Τόνισε ότι η άμυνα θα ήταν αποτελεσματικότερη αν τα drones μπορούσαν να αναχαιτίζονται πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας: «Η προστασία του πληθυσμού μας θα ήταν φυσικά μεγαλύτερη αν μπορούσαμε να αναχαιτίσουμε τα drones και άλλα ιπτάμενα αντικείμενα πέρα από το εθνικό μας έδαφος», επεσήμανε. «Αν η Ουκρανία μας ζητούσε να τα καταρρίψουμε πάνω από το έδαφός της, αυτό θα ήταν επωφελές για εμάς. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, θα έλεγα ότι πρέπει να το εξετάσουμε», πρόσθεσε.

Η ιδέα για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία είχε τεθεί εκ νέου στο τραπέζι από τον πρόεδρο Ζελένσκι το 2022, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ωστόσο απορρίφθηκε από το ΝΑΤΟ καθώς υπήρχαν φόβοι για άμεση σύγκρουση με ρωσικά μαχητικά και κλιμάκωση της σύρραξης. Η πρόταση του Σικόρσκι φαίνεται να εστιάζει αποκλειστικά στην αναχαίτιση drones κοντά στα σύνορα ΝΑΤΟϊκών χωρών με την Ουκρανία.

16 drones εντός Πολωνίας σε μία ημέρα

Την περασμένη εβδομάδα, το πολωνικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 16 drones σε διάφορα σημεία της χώρας, έπειτα από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Πολωνικά και ολλανδικά αεροσκάφη, με τη συνδρομή ιταλικών, γερμανικών και άλλων ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων, αναχαίτισαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι σημειώθηκαν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου από drones, τα περισσότερα εκ των οποίων φέρεται να εισήλθαν από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Ο Σικόρσκι, αναφερόμενος στο περιστατικό, σχολίασε ότι η μαζική εμφάνιση των drones δεν ήταν τυχαία. «Η πολεμική αεροπορία μας απώθησε την απειλή για επτά ώρες. Μέχρι στιγμής, έχουμε ακούσει δύο εξηγήσεις από τη ρωσική κυβέρνηση: ότι τα drones πέταξαν κατά λάθος πάνω από τα σύνορα και ότι είναι αδύνατο τα ρωσικά drones να πετάξουν τόσο μακριά».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ουκρανίας, διαψεύδοντας ότι στόχευσε την Πολωνία και τονίζοντας πως τα drones του δεν έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων.

Νέος συναγερμός στην Πολωνία

Το Σάββατο, ήχησε και πάλι συναγερμός στην Πολωνία εξαιτίας νέου σμήνους drones που εμφανίστηκαν στην Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα. Άμεσα απογειώθηκαν πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη για προληπτικούς λόγους, ενώ το αεροδρόμιο της Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας ανέφερε πως τα πολεμικά αεροσκάφη κινητοποιήθηκαν προκειμένου να «διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας». «Αυτές οι ενέργειες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και στην προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Δεν επιβεβαιώθηκε παραβίαση του εναέριου χώρου.

Drone και στη Ρουμανία

Την ίδια ημέρα, drone εντοπίστηκε και στη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ρουμανία έστειλε δύο μαχητικά F-16, τα οποία εντόπισαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντός του εναέριου χώρου της χώρας και το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανιστεί από τα ραντάρ, κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σκηνικό πολέμου και μήνυμα ισχύος οι κοινές ασκήσεις Ρωσίας – Λευκορωσίας

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό πολέμου διαμορφώνεται 72 χιλιόμετρα έξω από το Μινσκ, όπου εξελίσσονται οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας–Λευκορωσίας στο εκπαιδευτικό κέντρο του Μπορίσοβο. Οι εικόνες θυμίζουν πραγματική μάχη: βομβαρδιστικά Sukhoi-34 εκτοξεύουν κατευθυνόμενες βόμβες, εκρήξεις συγκλονίζουν το έδαφος, καπνοί υψώνονται στον ουρανό, ενώ ελικόπτερα μάχης και drones επιτήρησης συμπληρώνουν το πολεμικό τοπίο.

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των τακτικών γυμνασίων «Zapad-2025» («Δύση 2025»), που λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα χρόνια. Αν και φέτος συμμετέχουν λιγότερες δυνάμεις σε σύγκριση με το 2022, όταν έλαβαν μέρος περίπου 200.000 στρατιώτες, το BBC επισημαίνει πως η άσκηση εξακολουθεί να φαντάζει ως σαφής επίδειξη στρατιωτικής ισχύος με αποδέκτη την Ευρώπη.

Η Μόσχα και το Μινσκ επιμένουν ότι πρόκειται για αμυντικού χαρακτήρα άσκηση, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή πιθανών εξωτερικών απειλών. Παρόντες ήταν στρατιωτικοί ακόλουθοι από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας. «Θεωρούμε ότι η άσκηση είναι πρωτοφανής ως προς τη διαφάνειά της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υποστράτηγος Βαλέρι Ρεβένκο, βοηθός του υπουργού Άμυνας της Λευκορωσίας.

Καχυποψία στη Δύση και πολιτικές αντιδράσεις

Παρά τις επίσημες εξηγήσεις, η Ευρώπη παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε την άσκηση «εξαιρετικά επιθετική», ενώ η Βαρσοβία, πριν ακόμη ξεκινήσουν οι στρατιωτικές κινήσεις, προχώρησε στο προσωρινό κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Μινσκ. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Ευρώπη, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ρουμανίας από ρωσικά drones να προκαλούν ανησυχία και στρατιωτική κινητοποίηση εντός του ΝΑΤΟ.

Προσπάθεια ελέγχου της εικόνας – ή προειδοποίηση;

Η απόφαση της Λευκορωσίας να επιτρέψει την παρουσία διεθνών δημοσιογράφων στις ασκήσεις μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη διαφάνειας. Ωστόσο, το μήνυμα που φαίνεται να μεταδίδεται μέσα από τις στρατιωτικές επιδείξεις δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: «Δείτε την ισχύ μας – μια αντιπαράθεση με τη Μόσχα δεν είναι προς το συμφέρον σας».

Παράλληλες εξελίξεις με ρωσικά drones

Την ίδια στιγμή, η Ρουμανία – όπως και η Πολωνία – κατήγγειλε περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε πως εντοπίστηκε drone το οποίο «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού», με την ένταση στην περιοχή να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.