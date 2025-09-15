Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου την απαγγελία κατηγοριών σε έξι άτομα για συμμετοχή σε εγκληματικά δίκτυα που διοχέτευαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλες ποσότητες παράνομα εισαγόμενων κινεζικών προϊόντων μέσω του Πειραιά.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν 2.435 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά —το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και κατά πλειοψηφία ιδιοκτησία της κινεζικής κρατικής εταιρείας COSCO— σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη κατάσχεση στην ιστορία της ΕΕ. Τα κοντέινερ περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το σχέδιο αποφυγής των δασμών αντιντάμπινγκ για εισαγωγές από την Κίνα λειτουργούσε τουλάχιστον επί οκτώ χρόνια. Οι ζημίες για τα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε 350 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και επιπλέον 450 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ, στερώντας πόρους τόσο από τα κράτη-μέλη όσο και από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Κατηγορίες κατά τελωνειακών υπαλλήλων

Στην Αθήνα, δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορήθηκαν για επαναλαμβανόμενη ψευδή πιστοποίηση, με σκοπό την πρόκληση παράνομων κερδών και ζημίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και για υπόθαλψη τελωνειακής απάτης. Επιπλέον, τέσσερις τελωνειακοί διαμεσολαβητές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατ’ επανάληψη τελωνειακή απάτη και υποκίνηση ψευδούς πιστοποίησης.

More than 2 400 shipping containers seized at port of Piraeus in investigation Calypso by @EUProsecutor in cooperation with Greek Authorities #Greece #EU The fraudulent mechanism had been ongoing for at least 8 yrshttps://t.co/vr3KRT3A6j pic.twitter.com/Y2hHb9HIIm — Marios Karatzias (@MariosKaratzias) September 15, 2025

Η επιχείρηση «Καλυψώ»

Η έρευνα, που φέρει την κωδική ονομασία «Καλυψώ», είχε ως στόχο εγκληματικά δίκτυα τα οποία οργάνωναν τη διακίνηση κινεζικών εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, παρακάμπτοντας τους τελωνειακούς κανονισμούς. Το κύκλωμα εμπλέκεται σε προϊόντα όπως υφάσματα, υποδήματα, ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα, ενώ τα παράνομα κέρδη ξεπλένονταν και αποστέλλονταν εκ νέου στην Κίνα.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κόντρουτσα Κοβέσι, τόνισε: «Αυτά τα άκρως οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα ειδικεύονται σε τέτοιου είδους απάτες εδώ και χρόνια. Η επιχείρηση Calypso στέλνει το μήνυμα ότι οι κανόνες έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή καταφύγια. Τώρα χρειάζεται να μετατρέψουμε αυτήν την επιτυχία σε συστηματική δράση, με εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και φορολογικούς ελεγκτές σε όλη τη ζώνη ευθύνης της EPPO».

Η Εισαγγελία διευκρίνισε ότι τα δίκτυα ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επίσης σε ξέπλυμα χρήματος και επαναπατρισμό των παράνομων κερδών.

EU prosecutors uncover «Operation Calypso,» a massive fraud scheme involving falsified Chinese imports via Greece’s Piraeus port, costing €700M in customs duties & VAT. 10 arrests, 100+ searches across 14 EU countries, €5.8M seized, plus properties & luxury items. This bust… pic.twitter.com/ESyh7nsb1O — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) June 27, 2025

Το εύρος της κατάσχεσης

Τα κατασχεθέντα εμπορευματοκιβώτια βρίσκονται ακόμη υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αρχές έχουν ανοίξει μόνο έναν μικρό αριθμό, με το περιεχόμενό τους να εκτιμάται σε 250 εκατ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ότι το έργο της επιθεώρησης και ανάλυσης αποτελεί πρωτοφανή φόρτο για τους τελωνειακούς υπαλλήλους του Πειραιά και συνοδεύεται από ζητήματα ασφαλείας. Τουλάχιστον 500 κοντέινερ περιείχαν ηλεκτρικά ποδήλατα, εκ των οποίων τα 360 δεν είχαν καν δηλωθεί στο τελωνείο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα και αν δηλώνονταν, θα είχαν καταχωρηθεί ψευδώς και σε χαμηλότερες τιμές ώστε να παρακαμφθούν οι ισχύοντες δασμοί.

Με βάση τα πρώτα ευρήματα, μόνο το 10%–15% των ηλεκτρικών ποδηλάτων σε κάθε κοντέινερ δηλωνόταν επίσημα. Η ζημία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ από αυτά τα προϊόντα εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ σε μη καταβληθέντες δασμούς και 12,5 εκατ. ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ.