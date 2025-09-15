Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, μετά και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του Παναγιωτάκη οφείλεται σε ασφυξία, καταρρίπτοντας όλα τα προηγούμενα πορίσματα που «έβλεπαν» παθολογικά ευρήματα.

Η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος που έχει παραδεχτεί τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών, αρνείται ωστόσο οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του Παναγιωτάκη και κρατά κλειστά τα χαρτιά της, διαμηνύοντας ωστόσο πως όταν κληθεί να καταθέσει θα υπάρχουν εκπλήξεις.

Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα

Την ίδια ώρα και σε συνέχεια της διερεύνησης της υπόθεσης, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του 15μηνου βρέφους, αξιοποιώντας νέα στοιχεία που έχουν προκύψει. «Θα αποδειχτεί περίτρανα, ότι η Πόπη δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του παιδιού της», είπε στο MEGA ο δικηγόρος της μητέρας του Παναγιωτάκη, Αναστάσιος Ντούγκας. Σημειώνεται, ότι το Τμήμα Ανθρωποκτονιών είχε ζητήσει νωρίτερα από την εισαγγελία, να κάνει δεκτό το αίτημα να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνά τους.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA ο αστυνομικός συντάκτης της εφημερίδας «Τα Νέα», Βασίλης Λαμπρόπουλος, η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της παρακολούθησης των πρωταγωνιστών της υπόθεσης της Αμαλιάδας από τις Αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι Αρχές παρακολουθούσαν εδώ και μήνες τα κινητά τηλέφωνα της Ειρήνης Μουρτζούκου και άλλων προσώπων, ώστε να γίνει ανάλυση κλήσεων και μηνυμάτων που είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πως δεν έχουν αντληθεί πολλά στοιχεία, καθώς η Ειρήνη Μουρτζούκου άλλαζε συχνά κινητά τηλέφωνα.

Όσον αφορά τους θανάτους των βρεφών, οι Αρχές εκτιμούν, ότι τα παιδιά δολοφονήθηκαν μετά από πίεση στον θώρακα από την Μουρτζούκου, η οποία στη συνέχεια προχωρούσε σε απόφραξη των αεροφόρων οδών.