Το μεσημέρι της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου 2025, παραδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη Αβράμη. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και η Ειρήνη Μουρτζούκου.
Το πόρισμα εξετάζεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα και, σύμφωνα με νομικές πηγές, δεν αποκλείεται η άσκηση ποινικών διώξεων.
