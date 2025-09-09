Το μεσημέρι της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου 2025, παραδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη Αβράμη. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Το πόρισμα εξετάζεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα και, σύμφωνα με νομικές πηγές, δεν αποκλείεται η άσκηση ποινικών διώξεων.