Την πρώτη της συνέντευξη μέσα από τη φυλακή έδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου που έχει προφυλακιστεί για τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών ενώ ερευνάται και η εμπλοκή της στην υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη.

«Χάλια είμαι. Προσπαθώ λίγο να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα… Είναι πολύ δύσκολα», είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1, ενώ εξήγησε πως βρίσκεται στο ίδιο κελί με άλλες δύο γυναίκες. Αν και στην αρχή υπήρξαν εντάσεις, όπως λέει, πλέον έχει βρει μια ισορροπία: «Στην αρχή είχαμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις, μετά όχι. Με ορισμένες έχω καλή σχέση – όχι με όλες».

Όσον αφορά την επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, η ίδια αποκάλυψε πως έχει απομακρυνθεί από όλους: «Δεν έχω με κανέναν… Πέρα από τον δικηγόρο που μιλάω λίγο για την υπόθεση, τι θα γίνει στις απολογίες. Γιατί μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη πλέον. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλο».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου δηλώνει πως θεωρεί την κράτησή της άδικη, ενώ σημειώνει ότι μπορεί να αποδείξει την αθωότητά της.

Όσον αφορά στην υπόθεση του Παναγιωτάκη επιμένει ότι δεν έχει πειράξει ποτέ αυτό το παιδί. «Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να φανεί» είπε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη στήριξη που λαμβάνει μέσα στη φυλακή, λέγοντας πως παρακολουθείται από ψυχολόγους και ψυχιάτρους: «Εδώ κάθε τόσο παίρνω φάρμακα… ναι, ψυχοφάρμακα», επιβεβαίωσε.

Όσο για τα συναισθήματά της προς τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, δεν κρύβει την πικρία της: «Σε πολλούς ανθρώπους κρατάω κακία, αλλά δεν θα κάτσω να πω ονόματα».