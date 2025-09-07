Νέα κατάθεση αναμένεται να δώσει, ακόμα και μέσα στη βδομάδα η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του 15μηνών Παναγιωτάκη.

Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του Παναγιωτάκη οφείλεται σε ασφυξία, καταρρίπτοντας όλα τα προηγούμενα όλα τα προηγούμενα πορίσματα που «έβλεπαν» παθολογικά ευρήματα, το Ανθρωποκτονιών να επικοινωνήσει με την εισαγγελέα για να ζητήσουν να πάρουν εκ νέου κατάθεση από την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Μάλιστα, αναμένεται να ζητήσουν αυτό να γίνει σύντομα, ακόμα και την Τρίτη.

Σύμφωνα με το MEGA, για κατάθεση αναμένεται να κληθεί εκ νέου και η Πόπη, η μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη.

Αρνείται τις κατηγορίες η Ειρήνη Μουρτζούκου

«Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη» είπε την προηγούμενη εβδομάδα η Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού η οποία έχει ήδη ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών και συγκεκριμένα των δύο δικών της, ενός βρέφους φίλης της και της αδερφής της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου εξέφρασε τον πόνο της για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω, κατάλαβες; Θα γυρίσω γη και ουρανό γι’ αυτό το παιδί. Μέχρι τώρα έτρεξα μόνο γι’ αυτόν, και θα συνεχίσω να το κάνω».

Τόνισε δε πώς θα μοιραστεί την αλήθεια μόνο με τη Φωτεινή (σ.σ τη γιαγιά του παιδιού) λέγοντας πώς «Μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί, μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί».