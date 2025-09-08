Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, με την 24χρονη να αναμένεται να περάσει τις επόμενες μέρες την πόρτα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να καταθέσει όλα όσα ξέρει για τον θάνατο του Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα.

Για κατάθεση αναμένεται να κληθεί εκ νέου και η Πόπη, η μητέρα του αγοριού, καθώς μόνο αυτές οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι, την ώρα που κατέληξε το παιδί. Η Ειρήνη Μουρτζούκου πάντως, αν και έχει ομολογήσει τέσσερις δολοφονίες βρεφών, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή της στον θάνατο του Παναγιωτάκη. «Νομίζω θα έχουμε εξελίξεις και δεν θα είναι μόνο η Μουρτζούκου κατηγορούμενη», είχε πει άλλωστε ο δικηγόρος της πριν δύο βδομάδες στο MEGA.

Η καθ’ ομολογία παιδοκτόνος κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της, διαμηνύοντας ωστόσο, πως όταν κληθεί να καταθέσει για τον μικρό Παναγιώτη, θα υπάρχουν εκπλήξεις και ενδεχομένως και νέοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Τι αναφέρει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Τρία ήταν τα βασικά σημεία που κλήθηκε να απαντήσει η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών στο τελικό πόρισμα που κατέθεσε στις αρχές:

1. Πώς είναι η ασφυξία χωρίς σημάδια.

2. Γιατί το παιδί δεν είχε εγκολεασμό και λοίμωξη αναπνευστικού, όπως αναφερόταν στην πρώτη ιατροδικαστική.

3. Τι σημαίνει η ισχαιμία εγκεφάλου από ωρών που αναγραφόταν στην πρώτη ιστοπαθολογική.

Οι τρεις έμπειροι ιατροδικαστές καταλήγουν, πως η φθορά που εντοπίζουν, δεν είναι εγκολεασμός, αλλά αυτολυτικές αλλοιώσεις, δηλαδή σήψη του εντέρου. Η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών ανέθεσε στον έμπειρο παθολογοανατόμο, Άκη Ανεστάτη, την επανεξέταση των ιστοτεμαχίων του παιδιού. Ο επιστήμονας διαπίστωσε, ότι δεν προκύπτει από πουθενά η «ισχαιμία εγκεφάλου από ωρών», που αναγραφόταν στο αρχικό πόρισμα και η οποία είχε προκαλέσει αίσθηση από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με την τελικό πόρισμα, οι αλλοιώσεις στον εγκέφαλο έγιναν πέριξ της ώρας θανάτου και εξηγούνται κι αυτές από την έλλειψη οξυγόνου. Στην περίπτωση όμως της ασφυξίας, θα έπρεπε να υπάρχουν σημάδια από τα χέρια που κλείνουν το στόμα και την μύτη, κακώσεις που στον μικρό Παναγιώτη δεν εντοπίστηκαν. Αξιόπιστες πηγές ανέφεραν μιλώντας στην εκπομπή Live News, πως τα βρέφη και ηλικιωμένοι εμφανίζουν αδυναμία αντίστασης σε μηχανισμούς ασφυξίας, ενώ δεν αποκλείεται ο δράστης να χρησιμοποίησε κάποιο πανί ή μαξιλάρι.

Τι λέει ο άνδρας που ήταν στο σπίτι λίγο πριν τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Για τον θάνατο του μόλις 15 μηνών αγοριού στην Αμαλιάδα έχει καταθέσει στην Αστυνομία και ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν για τουλάχιστον 5 με 6 ώρες στο σπίτι της μητέρας του Παναγιωτάκη το βράδυ πριν φύγει από τη ζωή το μικρό αγόρι. «Ήμουν (στο σπίτι) για 5-6 ώρες, ναι. Πήγα όντως, έδωσα κατάθεση στη ΓΑΔΑ, όταν με καλέσανε. Είπα αυτά που ήξερα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις νέες εξελίξεις και θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Ό, τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αν μας καλέσουνε, ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο, θα παραβρεθούμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε, ούτε να φοβηθούμε κάτι» είπε αρχικά μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Live News του MEGA ο άνδρας αυτός.

«Ποσώς με ενδιαφέρει το τι λέει η Ειρήνη και η κάθε Ειρήνη» συνέχισε και πρόσθεσε: «Εγώ είπα και στην Αστυνομία, αυτά που έπρεπε να πω, αυτά που ήξερα. Απολύτως τίποτα δεν έχω να φοβηθώ και ούτε να κρύψω κάτι. Μακάρι να αποκαλυφθούν όλα, να βγει ποιος ευθύνεται για το παιδάκι αυτό, γιατί για τα υπόλοιπα μάθαμε. Να μάθουμε και για αυτό το παιδάκι, να ηρεμήσει η ψυχούλα του, γιατί είναι κρίμα από τον Θεό. Όποιος φταίει, να πληρώσει και με το παραπάνω».

«Περιμένουμε τι άλλο θα σκαρφιστεί η Ειρήνη»

«Η μητέρα του Παναγιωτάκη ξεκάθαρα πιστεύει, ότι η Ειρήνη σκότωσε το μωρό της», υπογράμμισε ο δικηγόρος της μητέρας του μικρού Παναγιώτη, ενώ η ίδια η Πόπη μίλησε στο MEGA και στην εκπομπή Live News, όπου ανέφερε:

«Περιμένουμε τι άλλο θα σκαρφιστεί η Ειρήνη! Ο μόνος άνθρωπος που ήταν στο δωμάτιο, όταν έφυγε από τη ζωή ο Παναγιωτάκης, ήταν η Ειρήνη. Εγώ το παιδί το βρήκα νεκρό και όσες φορές έχει βγει η Ειρήνη σε συνεντεύξεις, δεν έχει πει κάτι διαφορετικό. Αν ξέρει κάτι, την προκαλώ να καταθέσει άμεσα στη δικαιοσύνη. Ζητάω δικαιοσύνη και θα το πάω μέχρι τέλους με τον δικηγόρο μου για το παιδί μου».