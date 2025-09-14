Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη για να παρακολουθήσουν μια ιστορική εκδήλωση, την μεγαλύτερη παράσταση με drones στην Ευρώπη, εμπνευσμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο και το έργο του «Η δημιουργία του Αδάμ».

Η πρωτοποριακή εκδήλωση, με χορωδία και διάσημους καλλιτέχνες όπως ο Φαρέλ Γουίλιαμς, o Αντρέα Μποτσέλιο, Τζον Λέτζεντ και η Τζένιφερ Χάντσον, έφερε το φως και την τέχνη στον ουρανό της Καπέλα Σιξτίνα, σηματοδοτώντας τον εορτασμό του Ιωβηλαίου έτους της Καθολικής Εκκλησίας με τρόπο μοναδικό και πρωτόγνωρο. Tα 3.000 drones συγκεντρώθηκαν πάνω από τη βασιλική του Αγίου Πέτρου για να αναπαράγουν το διάσημο άγγιγμα του Θεού που δημιουργεί τον Αδάμ, μαζί με μια drone εκδοχή της Πιετά και ένα πορτρέτο του Πάπα Φραγκίσκου.

This was possibly the most beautiful thing I have ever seen https://t.co/1Qs5duwUcT pic.twitter.com/lw9dzDUw9b — Liv Boeree (@Liv_Boeree) September 14, 2025

The most extraordinary drone display over the Vatican – including an image of Pope Francis for which the crowd went wild pic.twitter.com/x9kgF5kpXp — James Longman (@JamesAALongman) September 13, 2025

3.500 drones illuminated the sky above St. Peter’s Dome tonight for “Grace for the World” concert with artists, including #AndreaBocelli, #PharrellWilliams, #JohnLegend… (World Meeting on Human Fraternity 2025) #Vatican pic.twitter.com/kTPFZlFpEz — Elias Turk (@ACatholicInRome) September 13, 2025

The best of the drone display at the Vatican, including Michelangelo’s Pieta, Pope Francis and images of the Virgin pic.twitter.com/KuNCX7IQEl — James Longman (@JamesAALongman) September 14, 2025

Drones lit up the sky with an image of Our Lady beside Christ the Redeemer — a stunning blend of faith and tech. What do you think: powerful witness or too much? 👀🙏 pic.twitter.com/0z2NiJf73j — CatholicVote (@CatholicVote) May 14, 2025

Καθώς τα μικροσκοπικά σημεία φωτός εμφανίζονταν και τακτοποιούνταν σε κάθε νέα διαμόρφωση, το πλήθος ξεσηκωνόταν: πρώτα με την τρισδιάστατη καρδιά, μετά με τα περιστέρια της ειρήνης και τα φωτοστέφανα που στόλιζαν την εκκλησία.

Η βραδιά τελείωσε με μια γιγαντιαία απόδοση της λέξης «JOY» (χαρά) από τα drones που γέμισαν τον ουρανό.

Stunning display made with drones over the Vatican pic.twitter.com/6Hzwd9jyNN — Science girl (@gunsnrosesgirl3) September 14, 2025

Drone lights above the Vatican reminding us: Jesus reigns forever! pic.twitter.com/H4Mwe1bEOc — RosarySon (@SkyVirginSon) September 13, 2025

Drones form the face of Pope Francis at the Vatican, while Andrea Bocelli & US rapper Jelly Roll sing Amazing Grace. Comes as part of tonight’s“Grace for the World” concert closing 3rd annual World Meeting on Human Fraternity, born from Pope Francis’ Fratelli Tutti pic.twitter.com/zXqWWZ9R4j — Michael Haynes 🇻🇦 (@MLJHaynes) September 13, 2025

An incredible evening 🤩 Thank you @Pharrell Andrea Bocelli, the many other performers, @kimbal @NovaSkyStories , the enormous choir and orchestra, and hundreds behind the scenes. 🥰 https://t.co/I0aCsfiQh8 pic.twitter.com/pzn9tq7Xlf — Maye Musk (@mayemusk) September 14, 2025

Ήταν μια στιγμή που χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια για να ετοιμαστεί κατάλληλα. Τα drones είναι μικρά, ζυγίζουν μόλις 340 γραμμάρια το καθένα, αλλά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 16 εκατομμύρια χρώματα. Είναι δημιούργημα του Κίμπαλ Μασκ, του μικρότερου αδελφού του Ελον Μασκ, ο οποίος προσέγγισε για πρώτη φορά το Βατικανό με την ιδέα για μια φωτεινή παράσταση στις αρχές του 2024, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ακόμα ζωντανός. Αυτό σηματοδότησε την έναρξη 18 μηνών προετοιμασίας. Εξασφάλιση αδειών, διαπραγμάτευση πρόσβασης και λεπτομερής προγραμματισμός επισκέψεων σε ένα από τα πιο σκιώδη μέρη της Γης.

Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη συναυλία:

Τα drones κάνουν μερικά διαλείμματα για επαναφόρτιση, αλλά το κοινό δεν το γνωρίζει. Από τα 3.500 drones που φορτίζονται, μόνο 3.000 βρέθηκαν στον αέρα. Είναι προγραμματισμένα να επιστρέφουν στη βάση τους για φόρτιση και, μετά από περίπου μισή ώρα, να επιστρέφουν και να αντικαθίστανται από ένα άλλο. Εάν ένα drone χαθεί, συνήθως λόγω ριπής ανέμου, θα προσπαθήσει πρώτα να βρει την προγραμματισμένη θέση του. Αν δεν μπορεί, είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει στη βάση.

Όταν η παράσταση επικεντρώθηκε σε ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο με τον Μποτσέλι να τραγουδάει το «Amazing Grace» και ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή. Υπήρξε μια αξιοσημείωτη σιωπή όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Φραγκίσκου, ακολουθούμενη από θερμό χειροκρότημα.

Tributo al Papa Francisco con drones en El Vaticano. pic.twitter.com/ImGyD8rxx1 — Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) September 14, 2025

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας, που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, οι θεατές τραγουδούσαν και χόρευαν, κάτι σπάνιο για τις εκδηλώσεις του Βατικανού. Οι καλλιτέχνες σημείωσαν πόσο ξεχωριστό ήταν να παίζουν στη διάσημη πλατεία και ευχαρίστησαν τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος δεν εμφανίστηκε προσωπικά, αλλά ενέκρινε τα πάντα, από τους στίχους μέχρι τις προετοιμασμένες ομιλίες. Η παράσταση ήταν ένα ρίσκο για το Βατικανό, που σίγουρα θα προκαλούσε αντιδράσεις. Και όμως, καθώς το πλήθος διαλύθηκε μέσα στη νύχτα, επικρατούσε μια γενική αίσθηση δέους, χαράς — και ακόμη και αμυδρής ελπίδας.