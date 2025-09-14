Πηγή από την υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας (GUR) δήλωσε σήμερα στο AFP, ότι το Κίεβο ευθύνεται για δύο επιχειρήσεις δολιοφθοράς, που πραγματοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο εναντίον του σιδηροδρομικού δικτύου της Ρωσίας, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Σε μήνυμα προς το AFP η ανώνυμη αυτή πηγή επεσήμανε, ότι η GUR σε συνεργασία με μονάδες του ουκρανικού στρατού εξαπέλυσε χθες Σάββατο επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Οριόλ, καθώς και μία ακόμη σήμερα το πρωί στην περιφέρεια του Λένινγκραντ. Νωρίτερα ο κυβερνήτης του Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι δύο τρένα εκτροχιάστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας αυτής της δυτικής Ρωσίας.

Η GUR ανέλαβε την ευθύνη για μόνο ένα από τα δύο περιστατικά, λέγοντας ότι προκάλεσε έκρηξη περίπου στις 02:30 σήμερα τα ξημερώματα σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ της Αγίας Πετρούπολης και της Πσκοβ. Σύμφωνα με τον Ντροζντένκο, από το περιστατικό αυτό εκτροχιάστηκε εμπορική αμαξοστοιχία με 15 άδεια βαγόνια- βυτιοφόρα, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Η GUR από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι τα βαγόνια «καταστράφηκαν με τα καύσιμα» που περιείχαν.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που έδειχναν πολλά βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών. Στην ίδια περιφέρεια εκτροχιάστηκε ακόμη ένα τρένο σήμερα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο μηχανοδηγός του κοντά στον σταθμό Σεμρίνο στην περιοχή Γκάτσινα, επεσήμανε ο Ντροζντένκο.

Εξάλλου χθες το βράδυ έκρηξη σημειώθηκε σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής περισσότερα από 800 χιλιόμετρα πιο μακριά, στη δυτική περιφέρεια Οριόλ. Όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές, από την έκρηξη αυτή σκοτώθηκαν τρεις στρατιωτικοί, μέλη της ρωσικής εθνοφρουράς.

Η GUR εξήγσε ότι διεξήγαγε αυτές τις επιχειρήσεις προκειμένου “να διαταράξει” τη σύνδεση μεταξύ των πόλεων Οριόλ και Κουρσκ και πρόσθεσε ότι οι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν ήταν μέλη ομάδας αποναρκοθέτησης που είχαν σταλεί στην περιοχή μετά τον εντοπισμό ναρκών από εργαζόμενους στον ρωσικό σιδηρόδρομο.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν σημειωθεί επανειλημμένα στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο εκτροχιασμοί, εκρήξεις και πυρκαγιές, τις οποίες οι ρωσικές αρχές αποδίδουν σε ουκρανική δολιοφθορά. Το Κίεβο, όταν αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, υποστηρίζει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το σιδηροδρομικό της δίκτυο για τη μεταφορά στρατευμάτων και καυσίμων στις δυνάμεις της που πολεμούν στην Ουκρανία.