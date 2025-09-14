Δεκάδες φίλοι, συγγενείς και γνωστοί συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών για να τιμήσουν τη μνήμη της Λένας Σαμαρά και να σταθούν στο πλευρό της οικογένειάς της στο μνημόσυνο της. Με εμφανή συγκίνηση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος παρέστησαν στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, συμμετέχοντας σε μια τελετή γεμάτη σεβασμό και σιωπηλή θλίψη.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν επίσης πολιτικοί και επιχειρηματίες, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η Άντζελα Γκερέκου, εκφράζοντας με την παρουσία τους τη συμπαράσταση και το σεβασμό τους προς την οικογένεια.