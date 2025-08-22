Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Κώστας Σαμαράς ανήμερα των γενεθλίων του. Αναφέρεται στο γεγονός ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι το ίδιο χωρίς την αδερφή του Λένα Σαμαρά που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών.

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας».