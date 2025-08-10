Δεν ήταν ένα ευχάριστο άγγελμα, σαν εκείνο που οι γονείς νιώθουν τόση χαρά να ανακοινώνουν για τα παιδιά τους, όταν βρίσκονται εκεί κοντά στη ηλικία των 30.

Οπως για έναν γάμο, ένα διδακτορικό, το άνοιγμα μίας λαμπρής καριέρας.

Ηταν τρεις σειρές στις οποίες δεν χωρούσε το μέγεθος της συντριβής. Αυτό που κανένας δεν γονιός δεν αντέχει να βιώσει.

Που κανένας χρόνος δεν γιατρεύει.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00».

Ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία, ο γιος τους ο Κώστας, για τη Λένα που χάθηκε.

«Πόσο είχε ομορφύνει αυτό το σπίτι, πόση χαρά είχε δώσει στον Αντώνη και τη Γεωργία, όταν άνοιξε για πρώτη φορά τα μάτια της. Ηταν η υπέρτατη ευτυχία μετά από τον λαμπερό τους γάμο στην Πύλο το 1990, τόσες ευχές από χιλιάδες ανθρώπους είχαν και οι δύο να τους συνοδεύουν», θα πει στα ΝΕΑ στενός πολιτικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά.

Μεγαλωμένη σε μία μεγαλοαστική οικογένεια, με ιστορικές πολιτικές καταβολές, η Λένα είχε ένα χάρισμα. Εκανε όλους να την αγαπούν.

Και ήταν τόσο συνεσταλμένη.

Νηφάλια, ευγενική, με συγκροτημένο λόγο και σκέψη.

Πήγε στο σχολείο που φοίτησε και ο πατέρας της, στο Κολλέγιο Αθηνών.

Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, τον Παναγιώτης Αγγελόπουλο, πρωτότοκο γιο του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου, τον Κωνσταντίνο Λιάπη, γιος του Μιχάλη Λιάπη, την Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, την Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκα Κατσέλη.

Απόφοιτοι όλοι την ίδια περίοδο.

Ομως η Λένα δεν κόλλησε το μικρόβιο της πολιτικής.

Μόνο τον άσβεστο θαυμασμό για τον πατέρας της. «Που ήθελε να πετύχει σε ό,τι κι αν έκανε».

Και ήταν πάντα δίπλα του, όταν επανήλθε στην ενεργό πολιτική ως υπουργός Πολιτισμού επί Κώστα Καραμανλή και μετά ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά, ακολούθησε στα επαγγελματικά, τα χνάρια της μητέρας της. Και φοίτησε πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου.

Την ενδιέφερε και την απορροφούσε τόσο η πραγματική ζωή που δεν ήθελε να περιπλανιέται στον διαδικτυακό κόσμο των κοινωνικών δικτύων.

Οι δημόσιες ή κοσμικές εμφανίσεις ήταν περιορισμένες, οικογενειακές, και στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρούσε στο Facebook, είχε μοιραστεί ελάχιστες φωτογραφίες από την προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα από τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια.

Ηταν ένα παιδί που εκτιμούσε βαθύτατα την αξία των ανθρωπίνων σχέσεων. Και οι φιλίες της, ήταν φιλίες ζωής.

Ανάμεσα στα πιο κοντινά της πρόσωπα ήταν η καλύτερή της φίλη, η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη.

Πρόκειται για τη γενική γραμματέα του υπουργείου Υγείας, η οποία γνωριζόταν με τη Λένα Σαμαρά από την εποχή που ήταν μικρά παιδιά και έχουν μοιραστεί χιλιάδες κοινές αναμνήσεις.

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου η Λίλιαν Βιλδιρίδη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας ένα βίντεο με φωτογραφίες από τα παιδικά τους χρόνια, που ήταν χαρούμενα και ανέμελα.

Το βίντεο συνοδευόταν με το τραγούδι «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» του Σταύρου Ξαρχάκου, το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μελίνα Μερκούρη. «29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε στη συγκινητική ανάρτησή της.

Στο σπίτι που το φως έσβησε το βράδυ του Σαββάτου, η θλίψη χαράχτηκε για πάντα και στο πρόσωπο του Κώστα.

Του αδερφού της, που τόσο αγαπούσε και που εκείνος τόσο την πρόσεχε, μία ψυχή σε δύο σώματα.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου».

Θα έδινε τη ζωή του ο Κώστας.

Η επιθυμία της οικογένειας Σαμαρά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.