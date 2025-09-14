Με μια δυσάρεστη κατάσταση βρίσκονται αντιμέτωποι κάτοικοι και καταστηματάρχες στην περιοχή πλησίον της πλατείας Μαντώ Μαυρογένους στο κέντρο της Παροικίας στην Πάρο.

Σύμφωνα με καταγγελίες, σοκάκια, αυλές, αλλά και εσωτερικά τμήματα οικημάτων έχουν πλημμυρίσει, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο του parianostypos.gr, με τη στάθμη του νερού να προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Η εξήγηση -κατά πληροφορίες- είναι, ότι το θαλασσινό νερό που ανυψώνεται και φουσκώνει κατά την προσέγγιση ταχύπλοων πλοίων στο λιμάνι, εξαιτίας βλάβης σε αγωγό όμβριων υδάτων ανεβαίνει στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα.

Κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής που καταγγέλλουν το πρόβλημα που τους ταλαιπωρεί, βρίσκονται σε απόγνωση, ζητώντας την επίλυσή του.