Η παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε αισθητή μείωση τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Frontex. Συνολικά εντοπίστηκαν 112.385 αφίξεις, αριθμός μειωμένος κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ωστόσο, η Ισπανία και ειδικότερα η θαλάσσια οδός του δυτικού Μεσογείου παρουσίασε αντίθετη τάση, καθώς κατεγράφη αύξηση 22% με 11.791 αφίξεις, κυρίως από Αλγερία, Σομαλία και Μαρόκο. Μάλιστα, μόνο τον Αύγουστο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά 60%, με τη Frontex να επισημαίνει ότι πάνω από το 90% των φετινών ανιχνεύσεων οφείλονται σε αποπλεύσεις από την Αλγερία, μέσω δικτύων διακινητών που εκμεταλλεύονται τη ζήτηση προσφέροντας «διαδρομές χαμηλού κόστους» προς τις ισπανικές ακτές.

Αντίθετα, η διαδρομή από τη δυτική Αφρική παρουσίασε σημαντική κάμψη της τάξης του 52%, με 12.147 παράνομες αφίξεις από χώρες όπως το Μάλι, η Σενεγάλη και η Γουινέα.

Η περισσότερο επιβαρυμένη ζώνη παραμένει το κεντρικό Μεσογειακό πέρασμα, με 41.898 καταγεγραμμένες αφίξεις το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου. Στην ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια παρατηρήθηκε μείωση 18% και 47% αντίστοιχα, με 31.910 και 7.856 παράτυπες εισόδους. Εξίσου μεγάλη κάμψη, της τάξης του 44%, σημειώθηκε και στα ανατολικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης, με 6.530 καταγραφές.

Την ίδια στιγμή, εντυπωσιακή παραμένει η πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου στο πέρασμα της Μάγχης καταγράφηκαν 46.381 απόπειρες παράτυπων διελεύσεων μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. Η Frontex υπογραμμίζει ότι η μεν συνολική τάση στην ΕΕ δείχνει υποχώρηση, ωστόσο οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις και οι πιέσεις σε ορισμένες χώρες παραμένουν υψηλές, γεγονός που απαιτεί συνεχή επιτήρηση και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.