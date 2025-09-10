Την ανάγκη τριπλασιασμού της χρηματοδότησης για θέματα μετανάστευσης και διαχείρισης των συνόρων στη νέα δημοσιονομική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέδειξε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την «κατάσταση της Ένωσης» στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, επεσήμανε τη σημασία της ενίσχυσης των σχετικών πολιτικών.

Η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν επιδείξει μεγάλη διάθεση αλληλεγγύης προς όσους αναζητούν προστασία εξαιτίας πολέμων ή διώξεων. Τόνισε ωστόσο πως «χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να είναι ανθρώπινο, αλλά δεν πρέπει να είμαστε αφελείς», επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα του μεταναστευτικού ζητήματος.

Ενίσχυση της διαδικασίας επιστροφών και αυστηροποίηση του πλαισίου

Στο πεδίο της επιστροφής των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο, η Πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι σήμερα μόνο το 20% όσων δεν τους επιτρέπεται η παραμονή, εγκαταλείπουν πράγματι την Ευρώπη. «Πρέπει να συμφωνήσουμε γρήγορα για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιστροφών», δήλωσε, προειδοποιώντας πως «δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο». Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ώστε, όπως είπε, «η Ευρώπη να είναι αυτή που αποφασίζει ποιος θα έρχεται και υπό ποιες συνθήκες –όχι οι λαθρέμποροι και διακινητές ανθρώπων».

Πρόταση για νέο πλαίσιο κυρώσεων κατά παράνομων δικτύων

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε την ανάγκη για νέο σύστημα κυρώσεων με στόχο τους λαθρέμπορους και διακινητές ανθρώπων. «Να παγώσουμε τα περιουσιακά τους στοιχεία, να περιορίσουμε την ικανότητά τους να μετακινούνται, να διακόψουμε τα κέρδη τους», επισήμανε, ενώ χαρακτήρισε τη λαθρεμπορία ανθρώπων ως «μια φρικτή, εγκληματική επιχείρηση» και ξεκαθάρισε: «κανένας λαθρέμπορος δεν πρέπει να επιτρέπεται να τη γλιτώνει ατιμωρητί στην Ευρώπη».

Να απαλλαγούμε από το «ζυγό της ομοφωνίας» στην εξωτερική πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναθεωρήσει τους κανόνες της για τις κρατικές αρωγές ώστε να καταστήσει δυνατό να ληφθούν από τις χώρες μέτρα στήριξης της στέγασης, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν. «Αφού λάβαμε τις συνεισφορές σας, θα παρουσιάσουμε το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης που έχει γίνει ποτέ ώστε να κάνουμε τη στέγαση πιο προσιτή, πιο βιώσιμη και καλύτερης ποιότητας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης που εκφώνησε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε επίσης στη σημερινή ομιλία της την ΕΕ να εγκαταλείψει τον κανόνα της ομοφωνίας μεταξύ των 27 κρατών μελών σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, ώστε να ειταχυνθεί η λήψη αποφάσεων. «Πιστεύω πως οφείλουμε να περάσουμε στην αυξημένη πλειοψηφία σε ορισμένους τομείς, για παράδειγμα στην εξωτερική πολιτική. Έχει έρθει η στιγμή για να απαλλαγούμε από το ζυγό της ομοφωνίας!», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν ενώπιον των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο.

Εξαιτίας αυτού του κανόνα, η Ευρώπη δυσκολεύεται να προχωρήσει σε πολλά θέματα που εντούτοις υποστηρίζονται από τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών. Αυτό συμβαίνει κυρίως με την περίπτωση της διαδικασίας ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, την οποία έχει παγώσει η Ουγγαρία. Χωρίς το πράσινο φως από τον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, καμιά πρόοδος δεν είναι δυνατή.

Οι ευρωπαϊκές συνθήκες ορίζουν τους τομείς, στους οποίους οι αποφάσεις απαιτούν συμφωνία με ομοφωνία των κρατών μελών, και αυτούς στους οποίους λαμβάνονται με ενισχυμένη πελιοψηφία (εν γένει τουλάχιστον 15 από τα 27 κράτη που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ΕΕ). Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ενισχυμένη πλειοψηφία έχει γίνει ο κανόνας, εκτός από μερικούς τομείς κλειδιά όπως η εξωτερική πολιτική, η φορολογία και η ασφάλεια.