Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια έκανε δηλώσεις σε τηλεοπτικό δίκτυο για το εκτός έδρας παιχνίδι των Πράσινων με αντίπαλο την Κηφισιά και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπάρχει με το γκολ, αλλά στην ενσωμάτωση των νεοαποκτηθέντων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουί Βιτόρια:

Μετά από μια απαιτητική σειρά αγώνων ειδικά στην Ευρώπη, και ενός αρνητικού αποτελέσματος με τον Λεβαδειακό, είχατε τις προηγούμενες ημέρες τη δυνατότητα να ξεκουραστείτε, αλλά είχατε και αρκετούς παίκτες εκτός προπονήσεων. Τι είναι αυτό που προσπαθήσατε να δουλέψετε με όσους είχατε στη διάθεση σας, προκειμένου να είσαστε έτοιμοι με αυτή τη σειρά των αναμετρήσεων που ακολουθούν;

«Νομίζω πως θα είμαστε καλά προετοιμασμένοι για τη «μάχη» που έρχεται στους επόμενους αγώνες. Είναι αλήθεια πως μας έλειπαν αρκετοί παίκτες, κάτι το οποίο για εμάς τους προπονητές δεν είναι ιδεατό, μιας και θα προτιμούσαμε να έχουμε όλους τους παίκτες για να δουλέψουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είχαμε στο μυαλό μας. Από την άλλη, θεωρώ πως κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και ό,τι θα έπρεπε να κάνουμε με τους ποδοσφαιριστές που είχαμε. Δουλέψαμε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια που θέλαμε, δίνοντας αρκετό βάρος στην τακτική. Κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά, οι νέοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ήρθαν πρόσφατα, θεωρώ πως έχουν ενσωματωθεί αρκετά στην πρώτη ομάδα και έχουν πλέον μια αρκετά καλή γνώση αυτών των οποίων ζητάμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Τώρα αυτό που θέλουμε με την ενσωμάτωση των ποδοσφαιριστών που έρχονται από τις Εθνικές ομάδες, είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να συγκεντρωθούν και πάλι στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα χρειάζονται χρόνο προσαρμογής, μιας και δεν έχουν φορέσει τη φανέλα του συλλόγου σε επίσημο αγώνα. Οπότε θέλουμε να ενώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται στους επόμενους απαιτητικούς αγώνες που έρχονται».

Επόμενος αντίπαλος η Κηφισιά, μια ομάδα η οποία επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία. Αρκετά σκληρή και συμπαγής ως ομάδα, που έδειξε να της αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο στα δύο πρώτα παιχνίδια. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή την αναμέτρηση και ποιος θα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να φτάσετε στη νίκη;

«Εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Σίγουρα σεβόμαστε πάρα πολύ αυτόν τον αντίπαλο, όπως και οποιοδήποτε άλλον. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε. Πρέπει από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης να βάλουμε τη δική μας ταυτότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να βάλουμε την ποιότητα των ποδοσφαιριστών μας, αλλά και της ομάδας. Προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ σ’ αυτό το οποίο κάνουμε και θεωρώ πως τα γκολ θα έρθουν, θα μπουν γιατί δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες και κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να πετύχουμε τα γκολ τα οποία αξίζουμε βάσει αυτών των οποίων κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν πρόκειται ν’ αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω, τη φιλοσοφία μου. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτήν, όπως και στους ποδοσφαιριστές μου.

Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό το οποίο έρχεται με την Κηφισιά, αλλά θα είναι δύσκολο όπως και όλα τα υπόλοιπα του ελληνικού Πρωταθλήματος. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει από την πρώτη στιγμή και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, διότι βλέπω ότι στο εγχώριο Πρωτάθλημα όλα τα ματς είναι δύσκολα, το καθ’ ένα με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Απέναντι μας θα βρούμε μια ομάδα η οποία έχει πολλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές μαζί με κάποιους νέους που έχουν αρκετή ποιότητα. Όμως νομίζω ότι τα πάντα εξαρτώνται από εμάς, τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να μπούμε από το πρώτο λεπτό αποφασισμένοι να πάρουμε το αποτέλεσμα».