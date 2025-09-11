Μετά την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, υπήρξε κενό στην ιεραρχία των αρχηγών του Παναθηναϊκού, ωστόσο αυτό καλύφθηκε άμεσα. Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν ότι ο Τάσος Μπακασέτας θα είναι πλέον ο πρώτος αρχηγός της ομάδας, κάτι που ήταν αναμενόμενο, καθώς ήταν και ο… υπαρχηγός του Τριφυλλιού.
Εθελοντική αιμοδοσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στο χώρο της αίθουσας τύπου (είσοδος θυρών 33-35) στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των αιμοδοτών, η αιμοδοσία θα γίνεται με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο […]
Eurobasket: Η Γερμανία «λύγισε» στο τέλος τη Σλοβενία και προκρίθηκε στους «4»
Η Γερμανία βρισκόταν πίσω στο σκορ για τρία δεκάλεπτά, αλλά στο τέλος υπέταξε την ομάδα του Ντόντσιτς
Εθνική Ελλάδας: Τι κάνει σήμερα η «χάλκινη» δωδεκάδα του EuroBasket 2009;
Έτσι είναι σήμερα οι «12» Έλληνες που πάτησαν στο βάθρο του EuroBasket 2009 - Ποιοι συνδέουν το τότε με το τώρα;
Premier League: Ο πρώην διαιτητής Ντέιβιντ Κουτ κατηγορείται για την παραγωγή άσεμνου βίντεο με ανήλικο
Ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κουτ, ο οποίος τιμωρήθηκε (12/8) με αποκλεισμό οκτώ εβδομάδων από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) , σχετικά με σχόλια που έκανε για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, έρχεται ξανά στο προσκήνιο με τη βαρύτατη κατηγορία ότι δημιούργησε άσεμνο βίντεο με παιδί. Η κατηγορία για τον Κουτ βασίζεται […]
Άρης: Ο κόσμος… αγκάλιασε Χιμένεθ και παίκτες στη ΔΕΘ
Ένα διαφορετικό απόγευμα πέρασε ο ποδοσφαιρικός Άρης, δίνοντας το «παρών» στο περίπτερο της ΠΑΕ στη ΔΕΘ. Σύσσωμη η ομάδα, παρόντος του Μανόλο Χιμένεθ, μοίρασε αυτόγραφα και βρήκε φωτογραφίες με μικρούς και μεγάλους. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός ήταν πόλος έλξης, στην πρώτη του επίσημη παρουσία ως προπονητής της ομάδας. Το ίδιο ίσχυσε και στην περίπτωση του Σωκράτη […]