Μετά την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, υπήρξε κενό στην ιεραρχία των αρχηγών του Παναθηναϊκού, ωστόσο αυτό καλύφθηκε άμεσα. Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν ότι ο Τάσος Μπακασέτας θα είναι πλέον ο πρώτος αρχηγός της ομάδας, κάτι που ήταν αναμενόμενο, καθώς ήταν και ο… υπαρχηγός του Τριφυλλιού.

Πλέον ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας θα φορά και το περιβραχιόνιο του capitano στον Παναθηναϊκό, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ηγετική προσωπικότητα και δυναμική παρουσία.

Στην τριάδα των αρχηγών βρίσκονται οι Φίλιπ Τζούριτσιτς και Ίνγκι Ίνγκασον, ενώ αναμένεται να προστεθεί άλλος ένας ποδοσφαιριστής (πιθανότατα Έλληνας), προκειμένου να υπάρξει τετράδα των captain στο ποδοσφαιρικό τμήμα.