Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια συγκινητική κίνηση, κάνοντας πράξη την ευχή του μικρού Κωνσταντίνου, ο οποίος δίνει με γενναιότητα τη δική του μάχη. Το Τριφύλλι υποδέχτηκε τον μικρό φίλο της ομάδας στις εγκαταστάσεις του στο Κορωπί, χαρίζοντάς του μια εμπειρία που θα θυμάται για πάντα.

Ο Κωνσταντίνος γνώρισε από κοντά τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης του ομάδας, φωτογραφήθηκε μαζί τους, πήρε αναμνηστικά δώρα και πέρασε μοναδικές στιγμές. Μάλιστα, φορώντας πρώτα τη φανέλα του Φώτη Ιωαννίδη και έπειτα μια με το δικό του όνομα, βγήκε στο γήπεδο και έδειξε τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, απολαμβάνοντας στο έπακρο την εμπειρία.