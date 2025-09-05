Την κοινωνική της ευαισθησία ανέδειξε για ακόμη μία φορά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μέσα από μια πρωτοβουλία στήριξης προς τους ηλικιωμένους. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φιλανθρωπίας, οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο πλευρό του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), που λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Κοινωνικού Παντοπωλείου Κρωπίας.

Εκπρόσωποι του συλλόγου παρέδωσαν μερίδες φαγητού στους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται και εξυπηρετούνται από το Κέντρο, σε μια κίνηση έμπρακτης στήριξης. Στην παράδοση παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Ισότητας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Κρωπίας, Χριστίνα Ροϊνά, καθώς και η MSc Κλινική Κοινωνική Λειτουργός και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, Κάλλια Κοτζιά.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών πρωτοβουλιών του Παναθηναϊκού, που επιδιώκει να βρίσκεται πάντα δίπλα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας την αλληλεγγύη και την προσφορά.