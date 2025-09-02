Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Μίλος Πάντοβιτς, έμεινε εκτός της ευρωπαϊκής λίστας που δήλωσαν οι Πράσινοι στην UEFA για τη League Phase του Europa League. Παράλληλα ο Ρουί Βιτόρια, αποφάσισε να μην συμπεριλάβει στην squad list και τους Γεντβάι, Μαντσίνι, ενώ εντός βρίσκονται τα υπόλοιπα μεταγραφικά αποκτήματα (Ντέσερς, Ταμπόρδα, Σάντσες).

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, αποτελείται από τους:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.