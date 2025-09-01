Όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, γνωρίζουν ότι αυτό το άθλημα πρέπει να το σέβεσαι. Γιατί διαφορετικά θα σε… τιμωρήσει. Και αυτό έπαθε ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένιωσε στο πετσί του αυτή την τιμωρία από έναν πρώην παίκτη του. Γιατί πολύ απλά, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν “καθάρισε” το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της και δεν έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λεβαδειακού όσες φορές απαιτούνταν για να “κλειδώσει” τη νίκη.

Ναι, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο πρώτο μέρος, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του έμοιαζε σαν να μην… βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου. Ανεξήγητα έπεσε ο ρυθμός, βγήκε χαλαρότητα και στο γρασίδι και στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε ένα παθητικό ρόλο στο παιχνίδι του, έδωσε το δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να το πιστέψουν και τελικά ήρθε η απρόσμενη βαθμολογική απώλεια, η οποία πονάει το Τριφύλλι.

Μια ομάδα η οποία φωνάζει ότι θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, με τέτοιες εμφανίσεις και κυρίως με τέτοια νοοτροπία, δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα. Και ιδιαίτερα αν δεν λύσει το τεράστιο πρόβλημα που έχει με το γκολ.

Ο Βιτόρια έκανε κάκιστη διαχείριση και έχασε κατά κράτος τη “μάχη” των πάγκων από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Όσο ο προπονητής του Λεβαδειακού έκανε παρεμβάσεις και έψαχνε το αποτέλεσμα, τόσο ο Πορτογάλος παρακολουθούσε και οι αργοπορημένες κινήσεις του, δεν άλλαξαν την εικόνα της ομάδας του.

Ο Βιτόρια κακώς διατήρησε τον “σκασμένο” Καλάμπρια στο παιχνίδι, αφού ήταν ξεκάθαρο ότι ο Ιταλός είχε μείνει από τρεξίματα, ενώ διατήρησε τον άνευρο Τετέ στο ματς και έβαλε στον αγώνα τον Ζαρουρί, ο οποίος ακόμα… ψάχνεται και δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί.

Η δε επιλογή του προπονητή του Παναθηναϊκού να βάλει στο παιχνίδι τον – φανερό ανέτοιμο – Σάντσες, ουσιαστικά αποδυνάμωσε τη μεσαία γραμμή της ομάδας του και έδωσε τη δυνατότητα στον Λεβαδειακό να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, να απειλήσει και τελικά να ισοφαρίσει.

Ουδείς έχει υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία, ωστόσο το πρόβλημα στο γκολ δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε τώρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά κάτι που “κουβαλάει” από την αρχή της προετοιμασίας. Αν η λύση θα είναι ο Ντέσερς, ο Πάντοβιτς ή ο Ταμπόρδα, είναι κάτι που θα φανεί στο μέλλον. Το θέμα είναι ότι οι δύο χαμένοι βαθμοί δεν… επιστρέφονται και ο Παναθηναϊκός με το… καλημέρα προκάλεσε προβληματισμό και έμεινε πίσω στην κούρσα τίτλου.