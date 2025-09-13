Μετά τον Τετέ, πρόβλημα προέκυψε και με τον Φακούντο Πελίστρι στον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής Ουρουγουανός εξτρέμ αποχώρησε από την προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο και έμεινε εκτός αποστολής για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ, ωστόσο έμεινε στην Αθήνα για να προφυλαχθεί.

Στις επιλογές του Βιτόρια είναι όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Κηφισιά στο Βόλο βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.