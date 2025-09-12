Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, υποδέχθηκε σήμερα τον Πολωνό ομόλογό του στο Κίεβο, με ατζέντα που επικεντρώνεται στην κοινή ασφάλεια, την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας καθώς και στη συνεργασία για την άσκηση διπλωματικής πίεσης κατά της Μόσχας. Η συνάντηση γίνεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης της ρωσικής επιθετικότητας απέναντι στην Ουκρανία και αυξανόμενων προκλήσεων προς την Πολωνία.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ τόνισε: «Με φόντο την κλιμάκωση από τη Ρωσία του τρόμου εναντίον της Ουκρανίας και των προκλήσεων εναντίον της Πολωνίας, είμαστε σταθερά μαζί», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμαχίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σαφές μήνυμα από Ουγγαρία και Ευρώπη

Παράλληλα, ο Βίκτορ Ορμπάν, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, καταδίκασε απερίφραστα την πρόσφατη εισβολή ρωσικών drone στον πολωνικό εναέριο χώρο, κάνοντας λόγο για μια ενέργεια που χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτη». Ο Ορμπάν, μιλώντας στον κρατικό ραδιοσταθμό της Ουγγαρίας, εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας του προς την Πολωνία, την οποία περιέγραψε ως «ιστορικό σύμμαχο». Επισημαίνοντας τις περιστασιακές διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, πρόσθεσε: «Παρά τις τρέχουσες πολιτικές αψιμαχίες, οι Πολωνοί είναι φίλοι μας» και επανέλαβε τη σαφή θέση κατά των παραβιάσεων της πολωνικής κυριαρχίας.

Επίσκεψη πρίγκιπα Χάρι στην Ουκρανία με στόχο την ενίσχυση τραυματιών

Στο Κίεβο βρίσκεται και ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας, συνοδευόμενος από ομάδα του φιλανθρωπικού του ιδρύματος, Invictus Games Foundation. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian, στόχος της επίσκεψής του είναι η στήριξη τραυματιών στρατιωτών και η προώθηση σχεδίων για την αποκατάστασή τους.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Χάρι στην Ουκρανία μέσα στο 2024, καθώς τον Απρίλιο είχε επισκεφθεί το Λβιβ, όπου βρέθηκε σε κέντρο αποκατάστασης τραυματισμένων στρατιωτών. Ο ίδιος, με δεκαετή θητεία στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, έχει ιδρύσει το Invictus Games Foundation, που διοργανώνει διεθνείς αθλητικούς αγώνες για βετεράνους τραυματισμένους στη μάχη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Χάρι δήλωσε στην Guardian, από το νυχτερινό τρένο που τον μετέφερε στο Κίεβο: «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διαδικασία αποκατάστασης». Ο πρίγκιπας ανέφερε ότι ταξίδεψε στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά από πρόσκληση της ουκρανικής κυβέρνησης και με σχετική άδεια από τη βρετανική κυβέρνηση αλλά και τη σύζυγό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η αποστολή έρχεται λίγο μετά το τετραήμερο ταξίδι του Χάρι στη Βρετανία, επιστρέφοντας στην Καλιφόρνια, όπου διαμένει με τη σύζυγό του Μέγκαν και τα δύο τους παιδιά.