Ένα ακόμα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ, με μια νεκρή 19χρονη η οποία παρασύρθηκε από όχημα.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, στην περιοχή στο Κουτουλουφάρι του Δήμου Χερσονήσου, όταν η νεαρή κοπέλα, προσπάθησε να διασχίσει τον ΒΟΑΚ με τραγικό αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 21χρονος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το αυτοκίνητο με οδηγό τον 21χρονο κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικολάο όταν η 19χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα.

Μέσα στο σκοτάδι ο νεαρός οδηγός δεν την αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μαρτυρία διερχόμενου οδηγού, λίγο πριν από την τραγωδία, ο οποίος την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας που κινούνταν πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει. Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα συνελήφθη.