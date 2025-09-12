Συνολικά 74.662.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.722 δικαιούχους από τις 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 15 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,

– στις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και

– από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβληθούν:

– 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».