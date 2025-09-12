Άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του μεγάλου σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου. Ο Λεο Νταλ’ Όρκο, σύντροφος και δεξί χέρι του Ιταλού μόδιστρου, εξασφαλίζει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στους κόλπους του πασίγνωστου οίκου μόδας. Το 30% του οίκου θα ελέγχεται από τα ανίψια του Αρμάνι, Σιλβάνα και Αντρέα, και το υπόλοιπο 30% από το ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο στυλίστας.

Σε ό,τι αφορά την εταιρία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του, βάσει των επιθυμιών του εκλιπόντος ιδιοκτήτες ορίζονται η αδελφή του Ροσάνα και τα δύο ανίψια του. Μεταξύ των άλλων, πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται στο Μιλάνο και για επαύλεις στο Σαιν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία.

Ο σύντροφος και κύριος συνεργάτης του, ο Λέο Νταλ’ Όρκο, θα έχει την επικαρπία των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του μεγάρου της ιταλικής συμπρωτεύουσας στο οποίο ζούσε ο σχεδιαστής.

Σύμφωνα με το αντίγραφο της διαθήκης που εξέτασε το Reuters, η διαθήκη του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας δίνει εντολή στους κληρονόμους να πουλήσουν το 15% των μετοχών του ιταλικού οίκου μόδας εντός 18 μηνών και, στη συνέχεια, να μεταβιβάσουν ένα επιπλέον ποσοστό 30% έως 54,9% στον ίδιο αγοραστή εντός τριών έως πέντε ετών μετά το θάνατό του. Εναλλακτικά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά, σύμφωνα με τη διαθήκη.

Η διαθήκη ορίζει επίσης ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον κολοσσό των πολυτελών προϊόντων LVMH (LVMH.PA), στον κολοσσό των καλλυντικών L’Oreal (OREP.PA), στον ηγέτη στον τομέα των γυαλιών EssilorLuxottica (ESLX.PA) ή σε άλλους ομίλους.

Οι κληρονόμοι θα πρέπει να εξετάσουν άλλες εταιρείες μόδας και ειδών πολυτελείας με τις οποίες η εταιρεία του Armani έχει εμπορικές σχέσεις για μελλοντική πώληση.

Ο Αρμάνι ήταν ο μοναδικός κύριος μέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε με τον αείμνηστο συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1970 και την οποία διαχειριζόταν αυστηρά – τόσο σε δημιουργικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο – μέχρι το τέλος.

Δεν άφησε πίσω του παιδιά για να κληρονομήσουν την επιχείρηση, η οποία το 2024 είχε σχετικά σταθερά έσοδα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια), αλλά τα κέρδη της μειώθηκαν λόγω της γενικής ύφεσης στον κλάδο.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ