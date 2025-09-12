Δημοφιλή
- 1
Ελλάδαουρκία: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα μεταδοθεί ο κρίσιμος αγώνας της Εθνικής στο Eurobasket 2025
- 2
Ελλάδα – Τουρκία: Αντίστροφη μέτρηση για τον ιστορικό ημιτελικό
- 3
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Τον πιάσαμε, είναι ο Τάιλερ Ρόμπινσον» - Οι 33 ώρες που οδήγησαν στη σύλληψή του
- 4
Γυναικοκτονία στο Βόλο: «Έκανε και η μητέρα μου λάθη» - Η 18χρονη κόρη θύματος και δράστη για το φρικτό έγκλημα
- 5
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Ποια ήταν η 70χρονη που απανθρακώθηκε - «Της λέγαμε να μην οδηγεί»
- 6
«Καμπανάκι» Μπακογιάννη για τον Βοτανικό!
- 7
Live η συζήτηση του K. Μητσοτάκη με τον νομπελίστα Ντέμη Χασάμπης στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit
- 8
EuroBasket: Στον τελικό η «επιβλητική» Γερμανία και περιμένει... Ελλάδα!
- 9
Γιώργος Μαζωνάκης: Θρίλερ με τη συσκευή παρακολούθησης που βρέθηκε στο σαλόνι του
- 10
Φόβοι
Mini: Πέντε αστέρια στην ασφάλεια και στα κρας τεστ
Το 3-θυρο MINI Cooper επιτυγχάνει 83% στην προστασία επιβατών και 82% στην ασφάλεια παιδιών. Με 81% στην προστασία πεζών και 77% στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας
Το νέο ηλεκτρικό Nissan Micra κυκλοφορεί για πρώτη φορά στους δρόμους
Το νέο Nissan MICRA κάνει την πρώτη του εμφάνιση στους δρόμους του Ρότερνταμ, προσφέροντας πλήρως ηλεκτρική οδήγηση, αυτονομία έως 416 χλμ. και ταχεία φόρτιση έως 100kW. Το νέο MICRA συνδυάζει πρακτική ευελιξία για άνεση στην πόλη, και δυναμική, οδήγηση σε ταξίδια εκτός πόλης. Η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, η χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και η άμεση […]
Mercedes: Ηλεκτρικό άλμα με τη νέα CLA 2026
Η Mercedes-Benz μπαίνει στη χρονιά του 2026 με μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στη γκάμα της, εστιάζοντας σε νέα ηλεκτρικά μοντέλα
Επιβράδυνση στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον Αύγουστο
Οι πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 15% τον Αύγουστο, ο χαμηλότερος ρυθμός από τον Ιανουάριο. Στην Κίνα η άνοδος ήταν μόλις 6%, αλλά εταιρείες όπως Geely, Xpeng και Nio πέτυχαν ρεκόρ πωλήσεων.