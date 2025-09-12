Το Sylphy, που θεωρείται η κινεζική εκδοχή του Sentra, παρουσιάζεται με σημαντικές αλλαγές στη μέση της εμπορικής του πορείας. Οι εικόνες που κατατέθηκαν στο Υπουργείο Βιομηχανίας της Κίνας δείχνουν ένα πιο δυναμικό πρόσωπο, με χαρακτηριστική φωτεινή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος, συνδέοντας τους προβολείς σε ένα σχήμα «Τ». Η μάσκα είναι πιο έντονη και με μεγαλύτερη πυκνότητα σχεδίασης, ενώ το πίσω μέρος αποκτά επίσης full-width φωτιστικά σώματα και πιο σμιλεμένο προφυλακτήρα. Κάτω από το καπό διατηρείται ο γνώριμος ατμοσφαιρικός κινητήρας 1,6 λίτρων με 135 ίππους, σε συνδυασμό με κιβώτιο CVT.

Το νέο ηλεκτρικό N7

Παράλληλα με το Sylphy, η Nissan λανσάρει στην Κίνα το N7, ένα αμιγώς ηλεκτρικό sedan με καθαρές γραμμές και χαμηλό προφίλ, που θυμίζει το νέο LEAF. Το N7 ξεχωρίζει για το μινιμαλιστικό του σχεδιασμό και αποτελεί μέρος της στρατηγικής της μάρκας να προσφέρει μοντέρνα και αποδοτικά ηλεκτρικά μοντέλα. Σε αντίθεση με το Sylphy, το N7 δεν θα παραμείνει αποκλειστικά για την Κίνα. Η Nissan έχει επιβεβαιώσει ότι θα το διαθέσει σε διεθνείς αγορές, ξεκινώντας από την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Η προηγούμενη ανανέωση του Sylphy το 2024 αποτέλεσε πρότυπο για το Sentra στην Αμερική, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε το νέο σχεδιασμό και σε άλλα μοντέλα. Αν αυτό συμβεί, η Nissan θα μπορούσε να κινηθεί προς πιο αιχμηρές γραμμές και πιο τολμηρές επιλογές φωτισμού. Σε συνδυασμό με το N7, είναι σαφές ότι η εταιρεία εξετάζει πολλαπλές σχεδιαστικές κατευθύνσεις για τα sedan της, κάτι που υπόσχεται μεγαλύτερη ποικιλία σε σχέση με τη σημερινή ομοιομορφία.