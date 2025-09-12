Η MG ανακοίνωσε ότι το νέο ηλεκτρικό όχημα MG4 που κυκλοφόρησε στην αγορά της Κίνας έλαβε περισσότερες από 26.000 παραγγελίες εντός 15 ημερών α, ξεπερνώντας την προηγούμενη εκτιμώμενη μηνιαία παραγωγική ικανότητα της εταιρείας, η οποία ανερχόταν σε 15.000 μονάδες. Για να καλύψει τη ζήτηση, η παραγωγική βάση της SAIC Passenger Vehicle έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα τριών βάρδιων για την επέκταση της παραγωγή

Το νέο MG4 έκανε πρεμιέρα στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Τσενγκντού τον Αύγουστο του 2025. Προσφέρεται σε πέντε διαφορετικές εκδόσεις. Βασισμένο στην ηλεκτρική πλατφόρμα E3 της SAIC, το MG4 τοποθετείται στην κατηγορία των συμπαγών ηλεκτρικών hatchback. Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει 163 PS και προσφέρει τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα.

Μπαταρίες και αυτονομία

Το MG4 διατίθεται με δύο μπαταρίες:

42,8 kWh (LFP) με αυτονομία 437 χλμ. (CLTC)

53,9 kWh με αυτονομία 530 χλμ. (CLTC)

Και οι δύο εκδόσεις υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση, με αναπλήρωση από 30% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά. Για την κορυφαία έκδοση Anxin Edition, η MG προσφέρει και ημι-στερεά μπαταρία νέας γενιάς.