Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης συγκεντρώνονται σήμερα Πέμπτη (11/9) στη Βιέννη για να σχηματίσουν ένα κοινό μέτωπο ενόψει των δύο ετών σκληρών διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Όπως αναφέρει το Politico, είναι η πρώτη φορά που υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις πλουσιότερες χώρες της ΕΕ — συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας και των σκανδιναβικών χωρών — συγκεντρώνονται στην ίδια αίθουσα για να καταρτίσουν μια στρατηγική σχετικά με την αμφιλεγόμενη πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους 1,816 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο στόχος είναι να σχηματιστεί ένα μπλοκ ενόψει των συνομιλιών με χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία, που τάσσονται υπέρ υψηλότερων δαπανών, ιδίως στον τομέα της γεωργίας και της χρηματοδότησης των φτωχότερων περιφερειών.

Από την παρουσίαση του προϋπολογισμού στις 16 Ιουλίου, οι αξιωματούχοι είχαν αρκετό χρόνο για να ξεφυλλίσουν εκατοντάδες σελίδες και να αρχίσουν να υπολογίζουν πόσα χρήματα θα κερδίσουν και θα χάσουν από το νέο σχέδιο δαπανών της Επιτροπής.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν μόλις αρχίσει, αλλά πίσω από τα παρασκήνια – σύμφωνα με το Politico – οι δημόσιοι υπάλληλοι από χώρες με παρόμοιες απόψεις ήδη συνωμοτούν. Οι υπουργοί δεν θα παραστούν στη συνάντηση στη Βιέννη αλλά θα συζητήσουν τον προϋπολογισμό τον Οκτώβριο σε μια συνάντηση σε επίπεδο ΕΕ.

Σε κάθε διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό, χώρες με παρόμοια συμφέροντα συμμαχούν για να αναπτύξουν κοινές γραμμές επίθεσης, να πραγματοποιήσουν κοινές συναντήσεις με την Επιτροπή και να μοιράσουν πρακτικά καθήκοντα.

Ο τελικός στόχος είναι να ξεπεράσουν το αντίπαλο στρατόπεδο, να κερδίσουν τις διαπραγματεύσεις και να κατευθύνουν τον τεράστιο προϋπολογισμό της ΕΕ πιο κοντά στις προτεραιότητές τους.

«Στο ποδόσφαιρο, αυτό είναι ένα στημένο φάουλ. Είναι κάτι φυσιολογικό», δήλωσε ο Πολωνός ευρωβουλευτής Janusz Lewandowski, ο οποίος διετέλεσε επίτροπος του προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2010 έως το 2014.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Αντί να δρουν μεμονωμένα, οι 27 χώρες της ΕΕ συνασπίζονται σε δύο στρατόπεδα.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι πλούσιοι «καθαροί πληρωτές» – από τη Σουηδία έως τη Γαλλία – που συνεισφέρουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και γενικά τάσσονται υπέρ ενός πιο περιορισμένου ταμείου.

Το αντίπαλο στρατόπεδο, γνωστό ως «Φίλοι της Συνοχής», είναι μια ευρεία συμμαχία χωρών της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, που τάσσονται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού – ειδικά όσον αφορά τα «ταμεία συνοχής» που υποστηρίζουν τις φτωχότερες περιοχές της Ένωσης.

«Όπως τόσα άλλα πράγματα στον κόσμο, το ΠΔΠ (σ.σ. Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ) δεν καθορίζεται από την οικονομία, αλλά από την ιστορία», δήλωσε ο Stefan Imhof, γενικός γραμματέας του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Το Politico αναφέρει ότι υπάρχουν προφανείς διαφορές εντός κάθε στρατοπέδου. Για παράδειγμα, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες, που είναι καθαροί πληρωτές, έχουν εντελώς διαφορετικές ατζέντες σε θέματα όπως το χρέος σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο υποστηρίζει το Παρίσι και αντιτίθεται η Χάγη.

Η συνάντηση στη Βιέννη σήμερα θα ηγείται από τις δύο ισχυρές δυνάμεις της ΕΕ.

«Στο τέλος, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν για το ποσό και εμείς οι υποτακτικοί ακολουθούμε», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ από μια χώρα που είναι καθαρός πληρωτής και έχει γνώση των συνομιλιών, ο οποίος, όπως και άλλοι που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Στο άλλο στρατόπεδο, η Πολωνία συνήθως αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο ως η χώρα που λαμβάνει τα περισσότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ωστόσο, η δεκαετής συνεργασία της Βαρσοβίας με την Ουγγαρία – με την οποία μοιράζεται βασικά συμφέροντα – έχει υπονομευθεί από τη ρήξη με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, του οποίου η δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην πατρίδα του οδήγησε την Επιτροπή να παρακρατήσει δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση.

Αυτό άνοιξε το δρόμο για τις μεσογειακές χώρες – οι οποίες επίσης υποστηρίζουν τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση των φτωχότερων περιφερειών – να διαδραματίσουν ισχυρότερο συντονιστικό ρόλο εντός της συμμαχίας.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Μάλτα προήδρευσε σε μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων για τον προϋπολογισμό από τους «Φίλους της Συνοχής», η οποία έθεσε τις βάσεις για την πρώτη τεχνική συνάντηση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ την επόμενη μέρα.

Έμπειροι διαπραγματευτές του προϋπολογισμού υποστηρίζουν ότι σε αυτές τις φιλικές συναντήσεις λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις. Τον περασμένο Μάρτιο, οι καθαροί πληρωτές συμφώνησαν να διαθέσουν 175 δισεκατομμύρια ευρώ για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζοντας» – το οποίο επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή λίγο μετά – κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συνάντησης στο Ελσίνκι, σύμφωνα με τον διπλωμάτη της ΕΕ.

Η θέση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της, θα επιδιώξει παρασκηνιακά να ασκήσει πιέσεις στις κυβερνήσεις των χωρών μελών να στηρίξουν την αρχική πρότασή της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο.

Τους επόμενους μήνες, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού, Πιότρ Σεραφίν – πρώην πρέσβης της Πολωνίας στην ΕΕ και με μεγάλη εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – θα αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ των δύο στρατοπέδων: Των καθαρών συνεισφερόντων και των «Φίλων της Συνοχής».

Εκεί θα έχει τη δυνατότητα να δει τα «χαρτιά» κάθε πλευράς, σύμφωνα με αξιωματούχο της Κομισιόν.

Ο έμπειρος διαπραγματευτής σε θέματα προϋπολογισμού Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι ο Επίτροπος θα ακολουθήσει την τακτική «διαίρει και βασίλευε» και όχι της ενοποίησης των δύο στρατοπέδων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η συμβουλή του Λεβαντόφσκι προς τον Σεραφίν, ο οποίος διετέλεσε βοηθός του όταν ήταν Επίτροπος, είναι να «προσεγγίσει τις χώρες μία προς μία… αντί να αντιμετωπίσει δύο μεγάλα μέτωπα», καθώς έτσι θα τις αποδυναμώσει.

Καθώς αναμένονται σκληρές αντιπαραθέσεις, ελάχιστα πράγματα είναι δεδομένα για τους διαπραγματευτές.

«Η πρόταση (της Επιτροπής) δεν θα είναι αυτή που θα συμφωνηθεί στο τέλος, όλοι θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις… (Αλλά) πάντα καταλήγουμε σε συμφωνία, και θα το καταφέρουμε και αυτήν τη φορά», δήλωσε ο Αυστριακός Ίμχοφ.

Πηγή: Politico