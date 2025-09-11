Σοβαρά τραυματίστηκε μετά από επίθεση ταύρου ένας 17χρονος Ισπανός κατά την διάρκεια ενός φεστιβάλ στο Τολέδο προς τιμή της Παναγίας των Angustias.

Το σοκαριστικό βίντεο της Daily Mail δείχνει τον ταύρο να πετάει τον νέο στον αέρα και να τον εκσφενδονίζει πάνω σε μια μεταλλική πόρτα με δύναμη τραυματίζοντας τον σοβαρά στην κοιλιά και στον ώμο, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Παρά τον πανικό του κόσμου, κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή του ταύρου με μια κίτρινη σημαία, σώζοντας τον 17χρονο από χειρότερες περιπτώσεις. Πάλι καλά η κατάσταση του νεάρου σταθεροποιήθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρη μεν αλλα υπό ελέγχο κατάσταση.

