Σοβαρό ναυάγιο συνέβη στη νότια Ισπανία, με τραγική κατάληξη για παράτυπους μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στις ακτές της Ανδαλουσίας. Όπως γνωστοποιήθηκε από τοπικούς αξιωματούχους στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επτά πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα σε δύο διαφορετικές παραλίες της περιοχής.

Συγκεκριμένα, έξι μετανάστες βρέθηκαν νεκροί τα ξημερώματα στην Πλάγια δε λος Μουέρτος, στην περιοχή Καρμπονέρας. Ακόμη ένας μετανάστης ανέσυρθη χωρίς τις αισθήσεις του στην Πλάγια δε λας Σαλίνας, η οποία βρίσκεται ανατολικότερα.

Επιχείρηση διάσωσης στα ανοιχτά της Ανδαλουσίας

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε λάβει ειδοποίηση για την ύπαρξη δύο σκαφών που μετέφεραν παράτυπους μετανάστες κοντά στις ακτές της Ανδαλουσίας. Κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, διασώθηκαν συνολικά 26 άνθρωποι.