Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα 12,1 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη έρευνα μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 26,7% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,6%.

Προβάδισμα 12,1% της ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ

Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν: Ελληνική Λύση 9,8%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 5,6%, Φωνή Λογικής 4,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 4,2%, ΜέΡΑ25 4,2%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, Νέα Αριστερά 2,6% και Νίκη 2,3%. Το 12,2% δηλώνει άλλη πολιτική επιλογή. Σε σύγκριση με την έρευνα του Αυγούστου, η ΝΔ κερδίζει 0,8%, το ΠΑΣΟΚ μειώνεται οριακά κατά 0,2%, ενώ το ΚΚΕ σημειώνει άνοδο 1%. Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζει σημαντική πτώση 4,4%.

Στο ερώτημα για το κόμμα που θα ψήφιζαν αν γίνονταν εκλογές την επόμενη Κυριακή, το 21,9% απαντά Νέα Δημοκρατία και 12% ΠΑΣΟΚ, με το 17,2% να μην έχει αποφασίσει ακόμα.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης ενδιαφέροντα δεδομένα για την πιθανή δημιουργία νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα (13%), τον Αντώνη Σαμαρά (9%) και τη Μαρία Καρυστιανού (25%).

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί υψηλή αποδοχή ως ο πιο αξιόπιστος πολιτικός αρχηγός με 27%, ακολουθούμενος από τον Νίκο Ανδρουλάκη με 9,7%. Παράλληλα, το 41% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της θητείας της κυβέρνησης, ενώ το 57% ζητά πρόωρες εκλογές.