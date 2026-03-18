Η φετινή πορεία των Μιλγουόκι Μπακς απέχει σημαντικά από τις αρχικές προσδοκίες, καθώς η ομάδα βρίσκεται εκτός θέσεων playoffs, με ρεκόρ που την κρατά χαμηλά στην κατάταξη της Ανατολής. Με λίγους αγώνες να απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου, οι πιθανότητες συμμετοχής στην postseason μειώνονται αισθητά.

Ωστόσο, το αγωνιστικό σκέλος δεν είναι το μοναδικό που απασχολεί τον οργανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση πρότεινε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν, ώστε να προστατευτεί από τον τραυματισμό στο γόνατο. Ο ίδιος, ωστόσο, εμφανίζεται αντίθετος με αυτή την προσέγγιση και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στο παρκέ.

There have been multiple meetings over Antetokounmpo’s status in the last 24 hours since his hyperextended knee diagnosis, and a disagreement has ensued between the sides on whether it is best for him to return, sources said. https://t.co/cuNJBJNQQf — Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2026

Οι διαφωνίες αυτές έχουν επιβαρύνει το ήδη εύθραυστο κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται συνεχείς επαφές, χωρίς όμως να υπάρχει σύγκλιση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα επιστροφής του.

Το σκηνικό αυτό εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Έλληνα σταρ, με το καλοκαίρι να αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η αγωνιστική εικόνα της ομάδας και η απουσία προοπτικής για διεκδίκηση τίτλου φαίνεται να επηρεάζουν τις εξελίξεις, με τα σενάρια αποχώρησης να παραμένουν ανοιχτά.