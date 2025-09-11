Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Συνταξιούχοι

Πέντε αλήθειες

1) Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ)

2) Οσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν τη μισή ετήσια αύξηση

3) Η ετήσια αύξηση το 2026 υπολογίζεται κάτω από τον πληθωρισμό

4) Οι περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι μένουν εκτός φοροελαφρύνσεων

5) Το επίδομα των 250 ευρώ δίνεται με κόφτες και πιο πολλά κριτήρια

Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

===========

Πώς μεταφράζεται η πρόκληση

Η Ρωσία «τεστάρει» τις αντοχές του ΝΑΤΟ

• Για πρώτη φορά καταρρίφθηκαν ρωσικά drones σε έδαφος της Συμμαχίας

• Γιατί έκανε την κίνηση ο Πούτιν στην Πολωνία και τι δείχνει η απάντηση

• Ποιες είναι οι τέσσερις χώρες που ενεπλάκησαν

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη είναι σε μάχη»

===========

Διαγωνισμός

H Chevron έρχεται στην Κρήτη

• Τι συνεπάγεται η εδώ παρουσία της

• Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης μας»

• Σταύρος Παπασταύρου: «Γερά θεμέλια για την ενεργειακή μας αυτάρκεια»

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Τουρκική anti-Navtex κατά της «Ευνομίας»

Ποιος αμερικανός ενεργειακός αξιωματούχος είναι στην Αθήνα

===========

ΗΠΑ

Σκότωσαν ακτιβιστή – σύμμαχο του Τραμπ

===========

Υγεία

Ανησυχία για καρκίνο του παχέος εντέρου στους κάτω των 50

===========

Γαλλία

Χάος διαρκείας μέχρι τις προεδρικές εκλογές

===========

Θέατρο

Μια παράσταση χωρίς λόγια στην Αθήνα από το Λονδίνο

• Τι γράφει η «Guardian»

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Το τετ α τετ του Αταμάν με τα «παιδιά» του

Τι είπε και τι σκέφτεται για όσους προπονεί στην Ελλάδα

Tο Final Four στην Αθήνα

Για τέταρτη φορά στη χώρα μας