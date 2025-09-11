Οικονομία

Κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημερομηνία όπως αποφάσισαν το Υπουργείο Εργασίας και η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Έτσι, οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα για τον Οκτώβριο 2025 να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους ταυτόχρονα, ανάλογα με το αν ανήκουν σε μη μισθωτούς ή μισθωτούς. Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς Να σημειωθεί πως […]