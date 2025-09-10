Έκρηξη που σημειώθηκε σε στρατιωτική βάση στη Νότια Κορέα, σε μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα, προκάλεσε τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας επιβεβαίωσε την έκρηξη αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες, καθώς η πυροσβεστική εργάζεται αυτή τη στιγμή για το συμβάν.

Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν για εκπαίδευση, σύμφωνα πάντα με το Yonhap, που επικαλείται τον στρατό της Νότιας Κορέας.

Το υπουργείο Άμυνας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλια.